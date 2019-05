Wir stellen Ihnen in diesem Special die besten Gratis-Spiele vor, die es im Internet zum Herunterladen gibt. Keine Free-to-Play- oder werbefinanzierte Spiele, sondern echte Freeware-Spiele. Die meisten Gratis-Spiele brauchen sich nicht vor kommerziellen Titeln verstecken und bieten oft kostenlos stundenlangen Spielspaß. Oft sitzen an den Gratis-Spielen ein bis zwei Entwickler. Es gibt allerdings auch größere Projekte, bei denen Entwickler aus der ganzen Welt gemeinsam an einem Spiel feilen und dies schon seit Jahren.

Haben Sie Lust mal eine Nation anzuführen und die Welt so zu verändern, wie es Ihnen gefällt? Und dabei wollen Sie aber möglichst kein Geld ausgeben? Dann ist FreeCiv das richtige Spiel für Sie. In Fallout Shelter errichten und verwalten Sie einen Bunker, den es für Sie und die Mitbewohner in ein Paradies zu verwandeln gilt. Desktop Dungeons ist ein kurzweiliges Dungeon-Crawling-Rollenspiel, in dem Sie alte Gemäuer erforschen, Schätze finden und sich durch 8-Bit-Monster schnetzeln. Mit PokerTH kann man die Poker-Variante Texas Hold'em jetzt auch am Rechner spielen.

Hinweis: Bei den Titeln handelt es sich um echte Freeware. Bei Free-to-Play-Spielen fallen optional Kosten an. (PC-Welt)