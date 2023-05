Sie wollen wissen, was Sie in Sachen Cloud Computing beachten müssen und die Trends in Sachen Datacenter sind? Dann lesen Sie im TecChannel Compact wie Sie Ihre Apps für die Cloud modernisieren. In der aktuellen Ausgabe finden Sie zudem Informationen dazu, welche Sicherheitsrisiken bei der Cloud-Migration lauern. Zudem ziehen wir einen Vergleich zwischen AWS, Google und Azure und gehen dabei der Frage nach, welcher Hyperscaler der sicherste ist.

Kennen Sie Ihre Gegner und deren Angriffsmethoden, um sich besser zu schützen. Dazu gehört auch, dass Sie über Ihre eigenen Schwachstellen Bescheid wissen und diese im Griff haben. Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe stellt hierzu die sechs besten Vulnerability-Management-Tools vor. Zudem versorgt die Ausgabe Leser mit Informationen über die Arbeitsweise von Rechenzentren. Was spricht etwa dafür, ein eigenes Rechenzentrum zu behalten. Ebenso gehen wir im neuen TecChannel Compact der Frage nach, was Sie gegen hohe Stromkosten im Datacenter tun können. Mit Blick auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz kommt auch das Thema CO 2 -Emissionen nicht zu kurz.

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 02/2023:

News und Trends

Server-Markt: AMD erhöht den Druck auf Intel

Raus aus China und Taiwan: Geopolitische Risiken verändern

die Serverproduktion

Uptime Global Data Center Survey 2022: Ausfall-Teuerung

trifft Knowhow-Defizit

Industrial Metaverse: Große Chancen in Produktion und Logistik

Hintergrund: Was ist Metaverse?

IBM dementiert heftig: Ist AIX ein Auslaufmodell?

Cloud Computing

Mainframe-Modernisierung: Großrechner im Cloud-Visier

SAP S/4HANA: Migration in die Cloud - ein lohnender Kraftakt

Hot Cloud Storage: Die coole Art, Daten zu speichern

3 Gründe: Warum Sie mit der Cloud kein Geld sparen

Multi-Cloud managen: 3 Tipps für Cloud-Architekten

12 Programmiertricks: Wie Entwickler Cloud-Kosten senken

Red Hat Linux in der Oracle-Cloud: Vorsichtige Annäherung im Linux-Lager

Datacenter & Nachhaltigkeit

Data Center: So funktioniert ein Rechenzentrum

Rechenzentrum abschalten: Datacenter einstampfen - so gehts

Datacenter-Vorteile: 9 Gründe, Ihr Rechenzentrum zu behalten

Gebrauchte Server kaufen?: Die Vor- & Nachteile "alter" Hardware

Best Practices gegen hohe Stromkosten

Städte und Gemeinden sind gefragt: So wird Datacenter-Betrieb

nachhaltig

Praktiker halten Regelung für praxisfern: "Blauer Engel"

für Rechenzentren in der Kritik

Nachhaltigkeit leichtgemacht: Weniger Daten, weniger CO2

Cloud-Sicherheit

AWS, Google und Azure im Vergleich: Welcher Hyperscaler

ist der sicherste

Sichere Cloud-Migration: Diese Sicherheitsrisiken lauern

bei der Cloud-Migration

Orca-Security-Studie: Datenschutz in der Cloud wird vernachlässigt

Schlechtes Identity Management: Die Cloud ist zu oft falsch konfiguriert

Secure Access Service Edge: Der große SASE-Kaufratgeber

Best Practice: Das sollte Ihr Managed-SASE-Anbieter können

Secure Access Service Edge: Die Vor- und Nachteile

einer Single-Vendor-Strategie

Cloud Security: Was ist Confidential Computing?

Schwachstellen managen: Die 6 besten Vulnerability-Management-Tools

