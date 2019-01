Seit Anfang 2018 fungiert Pascal Jacober als Sales Manager für die DACH-Region bei Ping Identity. Identity- and Access-Management, Data Governance, Multi-Factor-Authentication und SSO (Single Sign On) sind aber schon deutlich länger Teil seiner Expertise. Vor seiner Zeit bei Ping arbeitete er unter anderem bei Beta Systems CA Technologies und über 6 Jahre bei One Identity als IAM-Spezialist. Mit diesem mehrjährigen Erfahrungsschatz bietet der Schweizer auch Lösungen für Open Banking sowie ein fundiertes Wissen zur GDPR.