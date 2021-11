Microsoft hat mit Loop eine neue Produktivitätsanwendung vorgestellt, die Elemente von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationsanwendungen in einem einzigen kollaborativen Bereich vereint.

"Die Technologie ist effektiv Microsofts Vision für die Zukunft von Office", erklärt Angela Ashenden, Principal Analyst bei CCS Insight. "Loop bricht die starren Grenzen zwischen den verschiedenen Dateiformaten auf und ermöglicht es, Inhalte in modulare Komponenten zu zerlegen, die leicht zwischen Anwendungen ausgetauscht werden können. Auf diese Weise wird die gemeinsame Erstellung von Inhalten erleichtert", so Ashenden.

Fluid Framework als Loop-Grundlage

Obwohl die App selbst neu ist, hat Microsoft mit seinem Fluid Framework bereits seit einiger Zeit den Weg für Loop geebnet. Bereits vor zwei Jahren angekündigt, beseitigt das Fluid Framework die Barrieren zwischen Microsoft-365-Anwendungen und ermöglicht es, dass App-Komponenten wie Tabellen, Diagrammen und Listen in verschiedene Anwendungen eingebettet und in Echtzeit von mehrere Benutzer aktualisiert werden. So sind zum Beispiel Änderungen an einer Inventarliste oder Aktualisierungen von Besprechungsnotizen in OneNote sofort sichtbar, wenn die Komponente auch in Outlook oder Teams eingebettet ist.

Diese Fluid-Komponenten - jetzt "Loop-Komponenten" oder "Loops" genannt - sind eines der drei Schlüsselelemente der neuen App. So können die Bausteine in eine Loop-"Seite" eingebettet werden, die als gemeinsame Leinwand dient und eine Vielzahl von Informationsquellen, die sich beispielsweise auf ein bestimmtes Teamprojekt beziehen, enthält. Die Loop-Seiten werden wiederum in Loop-"Workspaces" organisiert, die einen Überblick über mehrere Dokumente bieten.

Laut Microsoft sollen die Loop-Komponenten in Microsoft Teams, Outlook und OneNote noch in diesem Monat verfügbar sein. Das Unternehmen versprach weitere Details über die Verfügbarkeit der eigenständigen Loop App "in den kommenden Monaten" zu geben.

Ein "massiver Bewusstseinswandel" für den Markt

"Die Einführung von Loop ist ein mutiger Schritt von Microsoft", bewertet Raúl Castañón, Senior Analyst bei 451 Research, das neue Produkt. "Ein neuer Ansatz für Textverarbeitungssysteme war längst überfällig." Castañón sieht die Loop-App allerdings als Ergänzung und nicht als Ersatz für herkömmliche Anwendungen zur Dokumentenbearbeitung. "Mit Funktionen für die Echtzeit-Kollaboration und synchrone Zusammenarbeit, Integration in Datensysteme und Workflow-Automatisierung ist es vielmehr ein Werkzeug, das für Anwendungsfälle gedacht ist, für die Textverarbeitungsprogramme nicht konzipiert wurden", sagt er.

Das All-in-One-Dokument ist ein Konzept, das bereits erfolgreich von Startups wie Coda, Airtable und Notion umgesetzt wurde; auch Quip, das 2016 von Salesforce übernommen wurde, hat versucht, Office-Dokumente zu modernisieren. Und Google stellte Anfang des Jahres seine Smart Canvas "Bausteine" vor; das Konzept ist insofern ähnlich, als es Informationen zwischen Workspace-Apps wie Docs und Sheets mit einfachen Umfragen und Checklisten verknüpft, die gleichzeitig in allen Anwendungen aktualisiert werden.

Aus Sicht von CSS-Insight-Analystin Angela Ashenden ist es zwar sinnvoll, dass Microsoft neue Dokumenttypen einführt. Loop stelle jedoch eine erhebliche Umstellung dar, an die sich Office-Anwender erst nach einiger Zeit gewöhnen. "Die Technologie steckt noch in den Kinderschuhen, und sie wird sicher nicht die Office-Anwendungen in den Arbeitsabläufen der meisten Menschen ersetzen. Aber es zeigt, dass Microsoft die Notwendigkeit erkannt hat, den Grundstein für eine Post-Office-Welt zu legen", so Ashenden. Loop als eigenständige App zu promoten, werde dazu beitragen, die Zielgruppe zu erweitern, Anregungen von frühen Anwendern zu erhalten und den Bedarf und die beste Richtung zu finden. Dennoch sei es eine massive Umstellung für den Markt.

Dynamics 365 Loop-Komponente bis Ende 2022

In diesem Zusammenhang wurde auf der Microsoft Ignite auch eine neue Loop-Komponente angekündigt, die Dynamics-365-Datensätze mit Office-365-Anwendungen verbindet. Microsoft fokussiert zunehmend auf die Verbindung von Geschäftsanwendungen mit Produktivitätswerkzeugen. So wurde etwa die Möglichkeit, den Teams-Chat in die Dynamics-365-Sales-App einzubetten Anfang des Jahres angekündigt und befindet sich derzeit in der Preview.

Die neue Loop-Komponente, die ebenfalls diese Woche auf der Microsoft Ignite angekündigt wurde, baut auf dieser Idee auf und ermöglicht es Benutzern, Kundendaten direkt in Teams aufzurufen und Informationen zu bearbeiten. So kann man zum Beispiel den Status einer Verkaufschance auf "in Bearbeitung" ändern, während gleichzeitig hervorgehoben wird, welcher Benutzer die Änderungen vornimmt. Die Loop-Komponente soll bis Ende 2022 als Public Preview verfügbar sein.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.com.