Nach Amazon, Google, Starbucks und anderen Firmen betrifft sie jetzt auch Apple: Die Diskussion über die Gründung einer Gewerkschaft durch die Beschäftigten. Laut einem Bericht der Washington Post sollen Mitarbeiter in sechs oder mehr Apple Stores in den USA Pläne verfolgen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Mindestens zwei Stores hätten bereits die Unterstützung von US-amerikanischen Gewerkschaften erhalten und Eingaben an das National Labor Relations Board vorbereiten.

Löhne bleiben hinter Inflationsrate

Hintergrund der Bemühungen scheint die Unzufriedenheit mit der Lohnentwicklung zu sein. Während der Konzern immer neue Rekordgewinne schreibe, würde die Gehaltsentwicklung der Mitarbeiter in den Apple Stores hinter der Inflationsrate zurückbleiben. Apple betreibt laut eigenen Angaben in den USA mehr als 270 Stores und beschäftigt über 65.000 Einzelhandelsmitarbeiter. Verkäufe über Apple Stores und die Apple-Website machten im Geschäftsjahr 2001 rund 36 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens in Höhe von 366 Milliarden Dollar 2021 aus.

Apple verzeichnete in den letzten Jahren ein erstaunliches Umsatzwachstum und erwirtschaftete im letzten Kalenderjahr 378 Milliarden Dollar, verglichen mit 240 Milliarden Dollar im Jahr 2017. Sein astronomischer Cashflow hat es dem Unternehmen ermöglicht, jährlich zig Milliarden für Aktienrückkäufe und Dividenden für Investoren auszugeben, als Auftrieb für seinen Aktienkurs. Angesichts des Unternehmenserfolgs schlug das Apple-Board in diesem Jahr ein Vergütungspaket in Höhe von 99 Millionen Dollar für Apple-CEO Tim Cook vor.

Apple-Mitarbeiter im Einzelhandel können je nach Store und Position zwischen 17 und mehr als 30 Dollar pro Stunde verdienen. Aber diese Löhne hätten im Laufe der Jahre nicht mit der Inflation Schritt gehalten, so Mitarbeiter gegenüber der Washington Post. Als Konsequenz würden sie weniger verdienen, obwohl sie mehr Apple-Produkte verkaufen. Zwar räumen die Beschäftigten ein, dass die Stundensätze bei Apple normalerweise denen entsprechen, die andere Retailer in den entsprechenden Regionen zahlen. Allerdings machten diese nicht so viel Umsatz und seien auch nicht mit fast drei Billionen Dollar bewertet.

Comeback der Gewerkschaften

Die Bemühungen der Apple-Mitarbeiter, eine Gewerkschaft zu gründen, kommen in einer Zeit, in der die Gewerkschaften nach Jahrzehnten des Niedergangs ein Comeback feiern. Mehr als 80 Starbucks-Filialen, Tendenz steigend, organisierten sich 2021 gewerkschaftlich. Erst im Januar gründeten Mitarbeiter einer Filiale des Outdoor-Retailers REI in Manhattan eine Gewerkschaft. Und Mitarbeiter von Raven Software, einer Abteilung von Activision Blizzard, gründeten letzten Monat eine Gewerkschaft namens Game Workers Alliance. Google-Mitarbeiter gründeten vor einem Jahr eine Gewerkschaft.

Trotz des wieder etwas gewerkschaftsfreundlicheren Klimas in USA müssen sich die Apple-Mitarbeiter Berichten zufolge im Geheimen organisieren, da sie ein mögliches Abhören sowie Arbeitsrechtsmaßnahmen wie Kündigungen seitens Apple befürchten. So würden die an der Gewerkschaftsgründung beteiligten Mitarbeiterverschlüsselte Chats und sogar Android-Telefone statt iPhones verwenden, um die Vertraulichkeit ihrer Kommunikation zu gewährleisten.