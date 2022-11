In gewohnter Manier hat Apple auch 2022 wieder Apps und Spiele ausgezeichnet, die Nutzerinnen und Nutzer dazu inspiriert haben, sich intensiver mit der Welt auseinanderzusetzen, ihre Fantasie zu beflügeln und mit Freunden und Liebsten in Verbindung zu bleiben. Die vom AppStore-Redaktionsteam aus insgesamt 1,8 Millionen Apps ausgewählten Gewinner stehen dabei für die zahlreichen Möglichkeiten, die der App Store und das Ökosystem der Apple-Geräte bieten, so die Company.

"Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner des App Store Award haben unsere Erfahrungen mit Apps durch frische, durchdachte und echte Perspektiven, neu definiert", erklärt Apple-CEO Tim Cook in einem Statement: "Von autodidaktischen, unabhängigen Programmiererinnen und Programmierern bis hin zu internationalen Teams, die den ganzen Globus umspannen, haben diese Entwickler:innen einen tiefgreifenden Einfluss, der zeigt, in welcher Art und Weise Apps und Spiele Einfluss auf unsere Communitys und unser Leben hinterlassen."

Die besten Apps

Tatsächlich befinden sich unter der Auswahl auch etliche Apps, die praktisch sind, neugierig machen oder auf jeden Fall für einen anderen Blickwinkel sorgen.

Beispiel für Letztes ist die diesjährige iPhone-App des Jahres, BeReal vom gleichnamigen Anbieter. Wie der Name bereits andeutet, ist BeReal eine Art Anti-Instagram, da statt geschönten Selfies und Ähnlichem nur authentische und spontane Bilder gepostet werden: Die Nutzer bekommen einmal am Tag zu einem willkürlichen Zeitpunkt eine Benachrichtigung und haben dann zwei Minuten Zeit, um ein Foto zu schießen und mit Freunden zu teilen. Als weitere Besonderheit kommen dabei Front- und Rückkamera zum Einsatz.

Mehr praktisch als unterhaltsam ist die iPad-App GoodNotes 5 von Time Base Technology, die - so der Kommentar der Jury -"digitale Notizen mit erstklassiger Unterstützung des Apple Pencil auf ein neues Level bringt". Zur besten App für die Apple Watch wurde der Fitnesstracker Gentler Streak gekürt, da er Nutzer hilft, Fitness und Erholung in Einklang zu bringen, um einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Mac-App des Jahres ist MacStammbaum 10 vom deutschen Entwickler Synium Software GmbH.Die Appregt zur Erforschung der Genealogie durch beeindruckende visuelle Stammbäume und die Zusammenarbeit mit Angehörigen auf der ganzen Welt an, so das Jury-Urteil.

Die besten Spiele

Zum iPhone-Spiel des Jahres wurde der bekannte Battle-Royale-Hit Apex Legends Mobile von Electronic Arts gewählt, während es die Rätsel-App Moncage von X.D. NetworkInc. bei den iPad-Apps aufs Treppchen schaffte. Zum besten Mac-Spiel des Jahres wurde Inscryption von Devolver gekürt.

Sonderkategorie Kultureller Einfluss

Neben der Auszeichnung der besten Apps und Spiele auf Apple-Geräten hat die App Store Redaktion fünf Gewinner in der Kategorie "Kultureller Einfluss" gekürt, die einen nachhaltigen Einfluss auf das Leben der Menschen und die Kultur gehabt haben. Bei den fünf iPhone-Apps handelt es sich um:

Die erfolgreichsten Apps 2022

Absehbarer und unspektakulärer als die von der AppStore-Redaktion kuratierten App-Empfehlungen sind die Listen der erfolgreichsten iPhone-Apps 2022 in Deutschland.

In der Kategorie Gratis-Apps für das iPhone ganz vorne liegt CovPass, gefolgt von der Corona-Warn-App und WhatsApp. Auch auf den nachfolgenden Plätzen gibt es nur wenig Überraschendes mit Google Maps, PayPal, TikTok und Instagram.

CovPass Corona-Warn-App WhatsApp Messenger Google Maps PayPal TikTok Instagram DB Navigator VR SecureGo plus Google Youtube Spotify eBay Kleinanzeigen Telegram Messenger Snapchat BeReal Amazon VR Banking S-pushTAN Klarna

Etwas interessanter ist die Liste mit den meist verkauften Bezahl-Apps für das iPhone in Deutschland - immerhin geben die Nutzer ein- bis zweistellige Beiträge für die Anwendungen aus. Entsprechend finden sich in den Top-20 Anwendungen mit einem hohen Nutzwert, etwa - ganz vorne - eine Blitzer-App, eine Babyphone-App, Anwendungen zum Lernen für die Führerschein- oder Ausbilderprüfung und Ähnliches.

Blitzer.de PRO Threema Oje, ich wachse! AutoSleep Schlaftracker ADAC Camping / Stellplatz 2022 food with love Forest - Bleib fokussiert Babyphone 3G WeatherPro PeakFinder HeartWatch: Herzfrequenz TouchRetouch Foto retuschieren IHK.AEVO–Trainieren und Testen AnkiMobile Flashcards TeamSpeak 3 DGV-Platzreife Procreate Pocket Führerschein 2022 PRO radio.de PRIME ProCamera. Professional Camera

.