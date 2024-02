Apple hat sich Medienberichten zufolge dazu entschlossen, seine Pläne für ein eigenes Automobil zu beerdigen. Seit 2014 hatte der iPhone-Konzern massiv Ressourcen in "Project Titan" investiert.

Aus der Traum vom Apple-Auto

Bloomberg hatte zuerst darüber berichtet, dass Apple sich nach jahrelangem Ringen und zahlreichen Strategiewechseln von seinen Autoambitionen verabschieden will. Demnach sollen zahlreiche Mitarbeiter des Konzerns, die sich bislang mit "Project Titan" beschäftigt haben, auf Teams im Bereich künstliche Intelligenz verteilt werden - allerdings soll es auch Entlassungen geben.

Bloomberg-Korrespondent und Apple-Insider Mark Gurman teilte auf der Kurznachrichtenplattform X seine Einschätzung zur Entscheidung des Konzerns: "Apple gibt damit nicht nur potenzielle Milliardeneinnahmen, sondern auch den Traum auf, das 'ultimative Mobile Device' zu verkaufen. Jetzt stehen - wohl oder übel - KI und Mixed Reality im Rampenlicht."

NEW: In abandoning a car, Apple is giving up on billions in potential revenue and the dream of selling the what the guy who killed the project once called the “ultimate mobile device.” Now, the spotlight turns to AI and mixed-reality, for better or worse. https://t.co/onwWXUY4qW — Mark Gurman (@markgurman) February 28, 2024

Wie üblich, wenn Apple etwa vorstellt - oder beerdigt -, wird auch zum Apple-Car-Aus fleißig im Netz reagiert. Je nach Perspektive reicht das Spektrum dabei von witzig bis hämisch. Eine kleine Auswahl:

Apple Car project may be dead, but this meme will live forever pic.twitter.com/RJ9z6isXiT — 9to5Mac (@9to5mac) February 27, 2024

The saddest part of Apple cancelling their Apple Car project is that we will never see how the ‘IMMERSIVE VIRTUAL DISPLAY’ of the Apple Vison Pro was supposed to integrate with it to reduce motion sickness. pic.twitter.com/EslMcT8l7Y — Steve Moser (@SteveMoser) February 28, 2024

BREAKING: Apple has cancelled plans to make a car after realizing it would require windows — greg (@greg16676935420) February 27, 2024

(fm)