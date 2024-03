Der Digitalisierungsgrad eines Unternehmens ist heute Indikator für seine Wettbewerbsfähigkeit. Deutsche Unternehmen stehen hier im internationalen Vergleich noch deutlich zurück. Ein Hebel, um die Digitalisierung schneller voranzutreiben, ist Künstliche Intelligenz. Generative KI-Lösungen wie ChatGPT bieten enorme Chancen, den Rückstand aufzuholen. Doch derzeit nutzen gerade einmal zwei Prozent der Firmen laut Bitkom generative KI zentral im Unternehmen.

Dabei gibt es zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für ChatGPT & Co., mit denen sich Digitalisierungspotenziale schneller und einfacher erschließen lassen, wie ein Computerwoche Webcast in Zusammenarbeit mit Cloudflare zeigt. Kai Bitterschulte von Cloudflare wird erklären, wie sich mithilfe von ChatGPT in kürzester Zeit Webseiten und APIs erstellen lassen, aber auch wie Sie ChatGPT und andere KI-Applikationen sicher und skalierbar überall bereitstellen. Und natürlich erfahren Sie auch, welche Sicherheitsaspekte bei der KI-basierten Entwicklung zu beachten sind. Der Fachjournalist Dr. Thomas Hafen übernimmt die Moderation des Webcasts.

