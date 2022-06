Wie die "New York Times" berichtet, ist der Computerwissenschaftler und Künstler Ken Knowlton im Alter von 91 Jahren aus bislang unbekannter Ursache verstorben:

Ken Knowlton’s groundbreaking work in computer art and animation at Bell Labs in the 1960s laid the groundwork for today’s computer-generated imagery in film and on TV. He has died at 91. https://t.co/u47R68XKOr — New York Times Arts (@nytimesarts) June 26, 2022

Zwischen Nacktbild-Premieren und Toy Story

Knowlton hatte im Jahr 1963 mit BEFLIX die erste Computer-Animationssprache erfunden und damit den Grundstein für Computer Generated Imagery (CGI) gelegt - eine Technik, die durch den Animationsfilm "Toy Story" (1995) populär wurde und im heutigen Film- und TV-Geschäft allgegenwärtig ist.

Darüber hinaus wurde Knowlton auch für das erste computergenerierte "Nacktbild" bekannt, das er zusammen mit Leon Harmon bei Bell Labs kreierte. Dabei handelte es sich um ein "Computermosaik", das auf einem Aktfoto basierte. Das Kunstwerk namens "Computer Nude (Studies in Perception I)" stieß bei seinem Arbeitgeber auf wenig Gegenliebe, beim New Yorker Künstler Robert Rauschenberg dafür umso mehr. Er integrierte das Bild 1967 in sein Ausstellungsprojekt "Experiments in Art and Technology" (PDF). Die New York Times berichtete damals und ging so zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit einem Nacktfoto in den Druck. Ein Jahr später war "Computer Nude" fester Bestandteil des berühmten Museum of Modern Art geworden.

Im Jahr 2016 gab Knowlton ein halbstündiges Interview, in dem er über seine außergewöhnliche Karriere berichtete:

