Um Ihr Android-Handy oder -Tablet kabellos mit dem TV zu verbinden, müssen die Geräte über bestimmte Funkstandards verfügen, damit eine Kommunikation überhaupt möglich ist. Besitzen Sie einen Smart-TV, der sich in Ihrem lokalen Netzwerk befindet, dann lassen sich viele Android-Geräte drahtlos über die Standards Miracast oder DLNA verbinden. Bei einem älteren, nicht Smart-TV-fähigen Fernseher benötigen Sie zusätzlich ein Gerät wie den Chromecast 2.

Android-Gerät drahtlos mit dem Smart-TV verbinden

Bildschirm spiegeln: Aktivieren Sie in den Einstellungen Ihres Smart-TVs den Standard Miracast, um eine Verbindung möglich zu machen. Anschließend starten Sie die Share-Funktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Je nach Hersteller ist diese anders bezeichnet: Bei HTC heißt sie beispielsweise HTC Connect, bei Honor MirrorShare und bei Samsung Smart View.

Jetzt müssen Sie nur noch die Verbindungsanfrage vom Handy auf dem Fernseher bestätigen und schon sind beide Geräte gekoppelt. Heißt: Sie sehen auf dem TV jetzt genau das, was Sie auf dem Handy-Display sehen. Zusätzlich bleiben Sie mit dem Handy oder Tablet weiterhin im heimischen Netzwerk angemeldet und können im Internet surfen.



Dateien teilen: Möchten Sie nicht den gesamten Bildschirminhalt spiegeln, können Sie Media-Dateien auch über den DLNA-Standard austauschen. Ihr Android Gerät und Ihr Smart-TV müssen dazu im gleichen Netzwerk angemeldet sein. In der Share-App des Smart-TVs haben Sie dann Zugriff auf freigegebene Dateien des Mobilgeräts.

Youtube vom Handy auf TV: Sie können auch Youtube-Videos auf Ihrem Handy oder Tablet starten und sie auf dem TV wiedergeben. Wie das funktioniert, erklären wir Ihnen ausführlich in unserem Beitrag Youtube von Android auf den Fernseher streamen.

Android-Gerät mit TV verbinden via Chromecast

Besitzen Sie keinen Smart-TV, benutzen Sie am besten den Google Chromecast 2 oder den Chromecast Ultra, der sogar 4K unterstützt. Der Chromecast wird per HDMI an Ihren Fernseher angeschlossen und über die Google Home-App Ihres Android-Geräts mit dem heimischen Netzwerk per WLAN verbunden.

Anschließend können Sie Inhalte unterstützter Apps wie Youtube, Google Fotos, Netflix, Twitch und Juke über das "Cast"-Symbol an den Fernseher senden. Ihr Smartphone oder Tablet dient dann als Fernbedienung. Während beispielsweise ein Youtube-Video von Ihrem Android-Gerät auf den TV gestreamt wird, können Sie auf Ihrem Handy oder Tablet die Kommentare lesen oder nach weiteren Videos suchen. Sie können sogar eine Wiedergabe-Playlist zusammenstellen, damit mehrere Videos nacheinander automatisch abgespielt werden. (PC-Welt)