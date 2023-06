AMD startet mit seinem neuen Instinct-Prozessor einen Direktangriff auf Nvidia. Der Instinct MI300X soll demnach die Arbeit mehrerer GPUs übernehmen und ist laut CEO Lisa Su "das komplexeste Ding, das wir je gebaut haben".

Der Chip besteht aus Zen-CPU-Kernen und AMDs CDNA 3-GPU-Architektur der nächsten Generation. Der MI300X weist dabei 146 Milliarden Transistoren auf und verfügt über bis zu 192 GB HBM3-Speicher mit hoher Bandbreite, der sowohl von der CPU als auch der GPU genutzt wird. Der Chip soll außerdem eine Speicherbandbreite von 5,2 TB/s in die Waagschale werfen - was im Vergleich zu einem H100-Chip von Nvidia einen Geschwindigkeitszuwachs von 60 Prozent bedeuten würde.

