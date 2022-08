Denn auch unterwegs, auf dem Smartphone oder Tablet, lassen sich der Tatort vom letzten Sonntag, die Lieblings-Soap oder die Sportschau nachträglich ansehen. Einzige Voraussetzung ist, dass Ihr Wiedergabegerät eine Verbindung ins Internet hat, vorzugsweise per WLAN.

Mit der kostenlosen App Mediatheksuche stehen Ihnen die Mediatheken aller großen Fernsehsender zur Verfügung. Die App bietet, wie der Name schon andeutet, eine Suchfunktion und spielt die Inhalte, soweit diese frei verfügbar sind, gleich ab. Nach der Installation geben Sie einfach den gewünschten Suchbegriff in die Suchleiste oben ein und tippen im Anschluss daran auf das Lupensymbol. Die Ergebnisliste zeigt alle Sendungen an, die den Suchbegriff enthalten. Hier müssen Sie also auf der Suche nach einem bestimmten Inhalt entweder ein wenig blättern oder den Suchbegriff erweitern. Alternativ dazu können Sie die Ergebnisliste über den Reiter „Mediathek“ nach Sender aufschlüsseln.

Tippen Sie auf einen Eintrag, öffnet sich eine kurze Inhaltsbeschreibung, und Sie dürfen wählen, ob Sie das Video in der dazugehörigen Mediathek (per Browser oder App, falls installiert) oder über den integrierten Player der Mediatheksuche ansehen möchten. Wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, stehen Ihnen drei Qualitätsstufen für die Wiedergabe zur Auswahl. Über das Kontextmenü jeder Qualitätsstufe, das Sie über die drei Punkte rechts daneben aufrufen, können Sie die Inhalte auch per Chromecast auf dem Fernseher ausgeben, herunterladen oder teilen. (PC-Welt)