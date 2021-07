Trivadis unterhält Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) sowie in Dänemark und Rumänien. Die Eidgenossen haben sich auf die Implementierung von Plattformen und Lösungen spezialisiert, mit denen sich Daten bereitstellen und innovativ nutzen lassen. Die finanziellen Konditionen der Übernahme wurden nicht bekanntgegeben.

Trivadis mit Hauptsitz in der Nähe von Zürich nutzt eigene Tools und Assets, um Kunden dabei zu helfen, Datenplattformen einzurichten und zu optimieren, operative Aufgaben in Datenbanken zu automatisieren und Data-Warehouse-Lösungen zu entwickeln. Auch die Cloud-Migration gehört zu den wichtigen Geschäftsfeldern. Ferner möchte der IT-Dienstleister seine Kunden bei der Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle unterstützen und ihnen zu mehr Datenkompetenz verhelfen.

Digitale Services entwickeln

Jack Ramsay, Leiter des Geschäftsbereichs Data & AI bei Accenture in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Russland, sieht für Kunden große Chancen in der Verknüpfung von Daten, KI und Cloud-Diensten, um smarte Produkte und digitale Services entwickeln zu können. Trivadis sei eine ideale Ergänzung für Accenture. Man werde Kunden besser dabei unterstützen können,"Plattform-, Analyse- und Cloud-Lösungen zu nutzen, die auf einem starken Datenfundament basieren."

Frank Riemensperger, Geschäftsführer von Accenture in der DACH-Region und in Russland, lässt sich in einer Mitteilung wie folgt zitieren: "Das hochqualifizierte Team wird unsere Kompetenzen im Bereich Data on Cloud stärken, insbesondere mit Blick auf das Engineering. Mit der Kombination aus Trivadis-spezifischen technologischen Fähigkeiten und dem strategischen Know-how und globalen Netzwerk von Accenture werden wir unser Angebot an End-to-End-Data Analytics skalieren und Accentures Strategien zur Cloud- und datengetriebenen Transformation weiter stärken."

Trivadis wurde 1994 gegründet und arbeitet seitdem mit Kunden aus verschiedensten Branchen zusammen, darunter auch der öffentliche Sektor sowie die Automotive- und die Life-Science-Branche. Das Unternehmen wurde in diesem Jahr von der Schweizer "Handelszeitung" als Top-Arbeitgeber in der Kategorie "Internet, Telekommunikation und IT" ausgezeichnet. (hv)