Visual Studio Code (VS Code) ist eine hochwertige und populäre Softwareentwicklungsumgebung. Das ist nicht nur wegen den Features und dem Sprach-Support so, sondern auch, weil eine Vielzahl von Extensions weitere Tasks ermöglicht.

8 VS Code Extensions, die Sie dringend brauchen

Wir haben acht Erweiterungen für VS Code für Sie zusammengestellt, die äußerst nützliche Ergänzungen Ihres Toolkits darstellen können und das Zeug dazu haben, zum täglichen Begleiter zu werden.

Dashboard

Benutzer von Chrome und Firefox sind mit dem "Kurzwahl"-Menü vertraut, das standardmäßig angezeigt wird, wenn sie ein neues (leeres) Tab öffnen. Die Extension Dashboard bewirkt Ähnliches für Visual Studio Code und ermöglicht schnellen Zugriff auf häufig aufgerufene Projekte oder Workspaces.

Diese können hinzugefügt, bearbeitet, entfernt oder neu geordnet und mit Farben oder Emojis versehen werden. Dashboard nutzt zudem ein Icon, um Projekte zu flaggen, die Teil eines Git-Repository sind.

Data Preview

Mit Visual Studio Code können Sie nicht nur Code schreiben und ausführen: Die Umgebung ist auch für Aufgaben wie Data Preparation und Data Wrangling nützlich. Wenn Sie dabei jedoch über die simpelsten Dateien hinausgehen, reichen die integrierten File Handler für Datenformate nicht aus.

An dieser Stelle kommt die Extension Data Preview ins Spiel: Sie fügt Handler, Visualisierungs-Tools und Management-Funktionen für eine Vielzahl gängiger Formate hinzu - unter anderem:

JSON,

CSV,

Apache Arrow,

Apache Avro oder

YAML.

Dabei verwendet Data Preview eine in WebAssembly geschriebene Streaming-Data-Analytics-Bibliothek, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Das gewährleistet, dass selbst große Dateien (10 MB oder mehr) kein Problem darstellen.

Placeholder Images

Wenn Sie Platzhalter-Bilder für ein Projekt benötigen - was in den Bereichen Webentwicklung, UI-Mockups oder Dokumentation sehr wahrscheinlich ist - sind Sie bei Placeholder Images genau richtig. Diese VS Code Extension ermöglicht es, Bilder als HTML-Referenzen von einer Reihe beliebter, kostenloser Bildplattformen einzufügen.

Um ein Bild auszuwählen, geben Sie einfach eine Zielgröße zusammen mit dem Anbieter an - und ein zufälliges Bild, das dazu passt, wird vom betreffenden Anbieter ausgewählt.

VSCode Faker

Auch wenn es um Platzhalter-Text geht, steht eine Erweiterung für VS Studio Code zur Verfügung: VSCode Faker generiert Fake-Daten jeglicher Art - und zwar ganz schnell und ohne dass Sie sich darüber Gedanken machen müssen. Die Extension lässt sich auch so konfigurieren, dass sie gefälschte Daten für spezifische Gebietsschemata erzeugt (insofern die entsprechende ID bekannt ist).

WordCounter

Wäre es nicht schön, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie lange der Konsum einer README in Anspruch nimmt? Oder genau zu wissen, wie simpel die "simple Introduction" in die Dokumentation wirklich ist?

Das funktioniert mit WordCounter. Die Extension platziert einen detaillierten (und hochgradig konfigurierbaren) Wort-, Zeichen-, Zeilen-, Absatz- und Lesedauer-Counter in der Statusleiste von VS Code.

Jumpy

Fans von modalen Editoren wissen es zu schätzen, dass ein paar Klicks genügen, um zu einem bestimmten logischen Punkt zu springen. Mit Jumpy können Sie sich ähnlich schnell durch Ihren Code bewegen: Wenn Sie die Erweiterung aktivieren, wird Ihr Code auf dem Bildschirm an wichtigen Stellen (Zeilenumbrüche, Beginn von Ausdrücken usw.) mit Codemarken versehen, die aus zwei Buchstaben bestehen. Die geben Sie einfach ein, um zur entsprechenden Stelle zu springen.

Wichtig zu wissen: Jumpy hat standardmäßig keine Tastenbelegung an Bord, diese müssen Sie selbst einrichten - und dabei Konflikte mit anderen Erweiterungen vermeiden.

Toggle

Das Einstellungsmenü von Visual Studio Code kann mitunter zum Labyrinth werden. Besonders frustrierend ist dabei, sich immer wieder zu den selben Optionen durchzuwühlen, um sie je nach Einzelfall an- oder abzuschalten.

Die Extension Toggle schafft Abhilfe und ermöglicht Ihnen, jedem VS-Code-Setting eine Tastenkombination zuzuweisen. Dabei können Sie auch mehrere Einstellungen zuweisen, die über dieselbe Tastenkombination umgeschaltet werden. Der einzige Nachteil von Toggle: Sie müssen die jeweilige Keybind-Datei manuell konfigurieren. Das ist allerdings nicht allzu schwer.

Text Power Tools

VS Code ist im Kern ein Texteditor. Mit "Text" ist jedoch nicht nur Programmcode gemeint, sondern auch Dokumentationen in verschiedenen Formaten, einschließlich einfachem Text. Die Erweiterung Text Power Tools stattet VS Code mit einer Reihe von Textverarbeitungswerkzeugen aus, die standardmäßig nicht enthalten sind. Die Extension ermöglicht es unter anderem:

Zeilen in einer Datei nach regulären Ausdrücken zu filtern;

Groß-/Kleinschreibung in ausgewähltem Text auszutauschen oder zu verändern;

Text an Zeilen oder Bereiche voranzustellen oder anzuhängen;

Textbereiche nach diversen Kriterien zu sortieren;

Daten aus der Zwischenablage in einer Vielzahl von Formaten intelligent einzufügen;

Platzhalterdaten in verschiedenen Formen zu generieren;

Unicode-Normalisierungsformen zu verändern.

(fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Infoworld.