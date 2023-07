Server sind für mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs moderner Rechenzentren verantwortlich. Unternehmen sollten also ein Interesse daran haben, ihre Server effizienter zu machen - nicht nur, um Kosten zu sparen, sondern auch um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

In einer aktuellen Untersuchung (Download gegen Daten) hat das Uptime Institute fünf wesentliche Möglichkeiten identifiziert, um die Servereffizienz zu optimieren.

Nachhaltigskeitsziele erreichen: 5 Maßnahmen fürs Datacenter

1. Stromfresser loswerden

"Ältere Server sind weniger energieeffizient als neue", konstatiert Jay Dietrich, Research Director of Sustainability beim Uptime Institute. Seine These stützt er auf die aktuellen Zahlen der eingangs genannten Untersuchung. Demnach:

hat sich die Effizienz von Intel-Servern zwischen 2017 und 2019 (bei einer CPU-Auslastung von 50 Prozent) um 34 Prozent gesteigert,

sind Server auf AMD-Basis im gleichen Zeitraum sogar 140 Prozent effizienter geworden.

2. Ressourcenverschwendung abstellen

Server, die nicht mit voller Kapazität laufen, verbrauchen unnötig Energie. Laut Uptime haben im Jahr 2022 nur 47 Prozent der Unternehmen eine Serverauslastung von 50 Prozent oder mehr erreicht.

Die Auslastungsraten dürften jedoch im Allgemeinen niedriger sein, da viele Anwendungen - etwa Business Software - nicht durchgängig ausgeführt werden", kommentiert Dietrich und empfiehlt: "Sie können die Auslastung Ihrer Server optimieren, indem Sie die, auf denen Geschäftsanwendungen laufen, außerhalb der Stoßzeiten für weniger zeitkritische Workloads nutzen. Eine Verdoppelung der CPU-Auslastung - etwa von 30 auf 60 Prozent - kann die durchschnittliche Servereffizienz drastisch steigern."

3. Bessere Hardware anschaffen

Um eine maximale Wirkung zu erzielen, empfiehlt Dietrich, parallel dazu auch aktuelle Servermodelle anzuschaffen. Das könne die Effizienz noch einmal deutlich steigern, so der Sustainability-Profi: "Skaliert man das entsprechend, sind erhebliche Einsparungen möglich. Es erfordert zusätzliche Planung, die Auslastung zu erhöhen und gleichzeitig ein Hardware-Upgrade zu fahren, aber im Ergebnis steht nicht nur eine verbesserte Effizienz, sondern möglicherweise auch weniger Hardware, die dafür leistungsfähiger ist."

Insbesondere bei AMD-Servern steigt die Effizienz laut der Uptime-Untersuchung mit zunehmender Serverleistung deutlich an - aber auch bei Intel-Servern gibt es - wenn auch weniger gravierende - Effizienzvorteile.

4. Bessere Prozessoren nutzen

Eine weitere Möglichkeit für drastische Effizienzsteigerungen: Erhöhen Sie die Anzahl Ihrer Prozessorkerne. Uptime stellt in seiner Untersuchung fest, dass AMD-Server (Generation 2021) um den Faktor Drei effizienter laufen, wenn sie mit 64 statt 8 Prozessorkernen operieren. Bei Intel-Maschinen (derselben Generation) ist der Anstieg laut den Experten ebenfalls signifikant.

Dietrich unterstreicht jedoch, dass auch eine Optimierung in diesem Bereich einen Plan braucht: "Nicht alle Workloads sind in der Lage, alle verfügbaren CPU-Kerne zu nutzen. Deswegen ist es essenziell, die Leistungsfähigkeit der Prozessoren auf die Anforderungen der auf dem Server ausgeführten Anwendungen abzustimmen. Nur so erreichen Sie die größtmögliche Effizienz."

5. Energieverbrauch managen

Serverseitige Energiemanagement-Funktionen können ebenfalls dazu beitragen, die Energieeffizienz von Servern beziehungsweise Rechenzentren positiv zu beeinflussen - laut Uptime ist eine Steigerung von mindestens zehn Prozent realistisch.

So könnten CPU-Spannung und -Frequenz erhöht oder gesenkt und ungenutzte Kerne in einen Stromsparmodus versetzt werden - allerdings nutzten viele Unternehmen laut Uptime diese und andere Funktionen oft nicht, weil sie Performance-Einbrüche oder Latenzprobleme fürchteten. Letzteres sei allerdings nur in Einzelfällen eine angebrachte Sorge, etwa im Bereich der Finanzdienstleistungen, so die Experten.

"Risikoscheu zu agieren ist einer der größten Fehler, den Sie machen können", meint Dietrich. Er empfiehlt Unternehmen, vor dem Kauf neuer Server im Rahmen von Performance-Tests zu evaluieren, ob sich Energiemanagement-Funktionen negativ auswirken. (fm)

Heiner von Brachel, Reply

„Ein weiterer Pluspunkt ist der Motivationsfaktor für die Mitarbeiter. Gerade Absolventen fragen in Vorstellungsgesprächen aktiv nach der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens und welcher Impact für die Gesellschaft mit ihrer Aufgabe einhergeht.<br /><br />Es ist schön zu sehen, dass der Veränderungsdruck auch bei den Hyperscalern ankommt. Kunden fragen heute gezielt, in welcher Umgebung und mit welcher Energie ein Rechenzentrum betrieben wird.<br /><br/>Bei der Datennutzung sollte man sich fragen, ob die Genauigkeit bei 100 rechenintensiven Prozent liegen muss, oder ob weniger Genauigkeit für meinen Business Case schon ausreicht. Allein durch die systematische Messung und Sichtbarmachung des Verbrauchs entsteht ein Anreiz zu Einsparungen. Aber auch Aktionen wie ein “IT-Frühjahrsputz”, interne Challenges oder andere Initiativen sind schöne Beispiele, um die Nachhaltigkeit zu erhöhen.“ Henrik Hausen, all4cloud

"Ein Ukraine-Effekt ist schon spürbar und ist ein Indikator dafür, dass Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in den Unternehmen eher kommerziell getrieben sind. Der aktuelle Spardruck durch die Energiekrise hat einen großen Einfluss.<br /><br /> Auch Imagefaktoren sind nicht zu vernachlässigen. Unternehmen fragen sich: Kann ich es mir überhaupt noch leisten, nichts zu tun?<br /><br /> An der Cloud führt wegen vieler Faktoren kein Weg vorbei. Und diese Cloudifizierung bedeutet erstmal auch mehr Energieeffizienz, weil ich statistisch weniger Strom pro User und Kunde benötige." Werner Schwarz, Cancom

"Es gibt einerseits viele Low Hanging Fruits wie den Home-Office-Effekt durch Corona oder eingesparte Geschäftsreisen – alles vergleichsweise leicht umzusetzende Maßnahmen. Andererseits gibt es aber auch Ziele, die deutlich ambitionierter sind: Das Industrial Internet of Things, eine volldigitalisierte Produktion oder die Schaffung einer “Circular Economy” - all das gehört dazu.<br /><br /> Kunden sind teilweise sehr klar Richtung mehr Nachhaltigkeit unterwegs, allein schon, um den Reporting-Verpflichtungen beispielsweise der NFRD zu genügen. Was allerdings fehlte, ist die konkrete Überführung in den Alltag der IT-Abteilung. Das passiert jetzt durch den Handlungszwang im Rahmen der stark gestiegenen Energiepreise und den neu beschlossenen regulatorischen Anforderungen wie der CSRD." Marcel Russ, Exxeta

„Die Entwicklercommunity gibt – zum Beispiel durch Foren wie die ‚Green Software Foundation‘ – mittlerweile sehr konkrete Anstöße, auch auf Code-Ebene, für mehr Nachhaltigkeit. Von der Codebasis über die Programmiersprache bis hin zur Wahl des Speicherortes existieren hier eine ganze Reihe an Stellschrauben.<br /> Oft verhindert die Legacy ein Umdenken: Riesige Softwaremonolithen, in denen die IT wie ‚zubetoniert‘ ist, lassen kaum Raum für Innovationen. Das können wir nur aufbrechen, indem wir eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Legacy fördern und verdeutlichen, dass jedes Unternehmen heute auch eine IT-Firma ist.“ Jörgen Venot, Data Center Group

„Der Dialog mit Städten und Gemeinden gehört fest zum Prozess beim Aufbau von Rechenzentren. Nachhaltigkeit und Green IT werden in diesem Kontext immer wichtiger. Neben konkret messbarer Energieeffizienz spielen weitere Faktoren eine entscheidende Rolle, wie zum Beispiel Consulting, nachhaltige Bauplanung und -realisierung, energieschonende Ressourcennutzung oder Smart Monitoring.“ Bernd Gill, Rackspace

"Gegenüber privaten Rechenzentren habe ich in der Cloud viel mehr Möglichkeiten, meinen Energieverbrauch zu optimieren. Und weil ein ressourcenschonender Betrieb plötzlich auch wirtschaftlich relevant wird, ist der Nachhaltigkeitsaspekt ein willkommener Nebeneffekt, der auf dem eigenen Server fehlt.<br /><br /> Monolithische Applikationen sind oft voller “Totcode”, der bei jeder Berechnung mitläuft und Energie verbraucht. Außerdem wird dadurch Innovation und Skalierung im Keim erstickt. Denkbar sind auch ganze “CO2-ERP-Systeme”, mit denen Unternehmen den Footprint über die gesamte Supply Chain hinweg monitoren und optimieren können." Tobias Rebele, Informatica

„Die IT kann Unternehmen in Form von Software und Tools unterstützen, auch unter Einsatz von KI. Dadurch wird nicht nur Nachhaltigkeit erreicht, sondern als Folge auch eine nachhaltig hohe Datenqualität.<br /><br /> Ohne die Unterstützung von Automatisierung im Reporting wird es langfristig nicht gehen. ESG wird nur den gleichen Status haben, wenn das genauso schnell und detailliert geht wie in allen anderen Bereichen.<br /><br /> Das Thema ESG hat mittelfristig die größten Chancen, wenn es von oben kommuniziert wird. Ein gewisser ‚Buy-In‘ muss da sein, egal ob jetzt als Center of Excellence oder anderweitig organisiert.“

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Network World.