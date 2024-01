Mit der Zertifizierung, so berichtet "The Verge", wird die Interoperabilität von Wi-Fi-7-Geräten garantiert. Noch in diesem Jahr werden demnach neue technische Produkte wie Telefone, Laptops und Router mit dem neuen Standard ausgestattet sein. Das könnte im Vergleich zu Wi-Fi 6E einen enormen Geschwindigkeits- und Effizienzgewinn bedeuten, so das Magazin.

Streaming und Internet-Gaming auf neuem Niveau

Die Allianz teilte mit, dass Wi-Fi 7 besser als die bestehenden Standards für Dinge wie Streaming mit hoher Bandbreite und drahtlose Spiele mit niedriger Latenz sein werde. Das ist wichtig angesichts der Tatsache, dass virtuelle Realität an Popularität gewinnt und die Menschen auch zuhause weiterhin mit Kolleginnen und Kollegen beispielsweise über Zoom kommunizieren werden. Kevin Robinson, CEO der Wi-Fi Alliance, erklärte gegenüber "The Verge", Wi-Fi 7 sei "die erste Generation, die von Grund auf für das 6-GHz-Band entwickelt wurde". Also im schnelleren, breiteren Bereich des drahtlosen Spektrums, der zuerst von Wi-Fi 6E-Geräten genutzt wurde.

Zertifikat bringt Sicherheit bei Zusammenarbeit mit anderen Geräten

Zwar gibt es auf dem Markt bereits Wi-Fi-7-Geräte wie Router von Netgear und anderen. Allerdings sind diese noch nicht zertifiziert. Sie können, müssen aber nicht notwendigerweise problemlos nach diesem Standard mit anderen Geräten zusammenarbeiten. Die Allianz will dies garantieren. "The Verge" fasst die wichtigsten Eigenschaften von Wi-Fi 7 noch einmal zusammen: Dieses bietet eine doppelte Kanalbandbreite - von 160 MHz auf 320 MHz - im Vergleich zu den schnellsten Geräten mit den Standards Wi-Fi 5, 6 oder 6E. Dies bedeute ein Potenzial für drahtlose Downloads mit über zwei Gigabit pro Sekunde.

Bündelung sorgt für mehr Geschwindigkeit und Stabilität

Es werde zudem erstmals Multi-Link Operation (MLO) geben, bei der es sich im Wesentlichen um eine drahtlose Link-Aggregation handelt: Das sind gebündelte Verbindungen, die über zwei oder drei der 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bänder verteilt sind, was zu mehr Geschwindigkeit und Stabilität führt. Denn das Verlassen der Reichweite eines Bandes bedeutet nicht mehr, dass man sich erneut verbinden muss, um ein anderes zu erreichen, so "The Verge".

Auch andere Vorteile des neuen zertifizierten Standards lassen sich aufzählen, und auch schon günstigere Router mit Wi-Fi 7 werden bessere Verbindungsergebnisse aufzeigen als aktuelle Spitzengeräte nach Wi-Fi 6, weil sie immer zumindest zwei Kanäle statt nur einem bündeln können, bei teureren Modellen sogar drei.

Dazu kommen weitere Details, die laut der Allianz für mehr Effizienz, Durchsatz und Stabilität sorgen sollen. Außerdem werden Wi-Fi-7-Geräte mit früheren Wi-Fi-Versionen abwärtskompatibel sein. Zwar werden ältere Geräte nicht direkt von den neuen Funktionen eines Wi-Fi-7-Routers profitieren können. Aber bald dürften neue Laptops und Telefone die Vorteile automatisch nutzen. Schon jetzt könnte es klug sein, wenn man einen neuen Router kauft, diesen nach dem Wi-Fi-7-Standard zu erwerben, weil man damit auch für die aktuelle zukünftige Entwicklung auf der sicheren Seite ist. (Macwelt)