Microsoft teilte am Mittwoch mit, dass es ein Netzwerkproblem untersucht. Das führte dazu, dass Nutzer auf der ganzen Welt über Stunden Schwierigkeiten hatten, auf Microsoft-Produkte zuzugreifen. Betoffen waren demnach neben Outlook und Teams auch Microsoft Exchange Online, SharePoint Online und OneDrive for Business.

Über seinen offiziellen Twitter-Account "Microsoft 365 Status" informierte der Konzern über die Vorgänge:

We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.

Der Ausfall ließ "Teams" und "Outlook" auf Twitter trenden - dort diskutierten betroffene Nutzer den Vorfall. Inzwischen hat Microsoft nach eigenen Angaben den Fehler vollständig behoben. (fm)

According to the company, an error during a change in the network configuration in Microsoft systems was the cause of the disruption. As a result, services could not communicate with the cloud infrastructure or with each other. #outage #Microsoft365 #Microsoftdown pic.twitter.com/ajpZPEC5e9