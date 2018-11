Legacy-Modernisierung: Im Backend besteht Handlungsbedarf

Zu viele geschäftskritische Prozesse basieren auf veralteten Systemen. Die Bereitschaft zu modernisieren ist groß. Es gilt fit für den digitalen Wandel zu werden. Die Generation der Cobol- und Mainframe-Professionals geht in den Ruhestand, deren Anwendungen aber noch lange nicht. Mit Axel Rupp, Partner und Service Line Lead Systems Integration bei Deloitte Deutschland, haben wir über den Status quo und die Pläne der Anwender gesprochen.

Managed Security: Vertrauen ist Unternehmen wichtiger als SLAs

Security Operations Center (SOC) werden gerne an externe Dienstleister ausgelagert. Doch die Experten am Markt sind rar gesäht. Ramon Weil, Gründer und CEO von SECUINFRA, erklärt, was nötig ist, damit Unternehmen diese hochwertigen Services erbringen können.

Managed Security: Effizienter arbeiten mit externen Dienstleistern

In vielen größeren Unternehmen fehlt es an Zeit und Geld, um Expertenwissen bezüglich Security aufzubauen. Richard Werner, Business Consultant bei TREND MICRO, erklärt in Interview, warum externe Dienstleister sinnvoll sind.

Cultural Fit - so vermeiden Arbeitgeber den Personalengpass

Der Fachkräftemangel ist hausgemacht, meint Frank Rechsteiner, Karriere-Coach und Inhaber der Hype-Group, und empfiehlt Arbeitgebern, das Thema Recruiting mutiger anzugehen und mehr auf das Potenzial denn auf den Lebenslauf eines Kandidaten zu schauen.

Studie zur Digitalisierung bei den "Hidden Champions"

Die im Verborgenen arbeitenden Weltmarktführer werden durch die Digitalisierung herausgefordert. Ihre Transformation ist kein Selbstläufer. Bianca Schmitz und Prof. Dr. Johannes Habel vom Hidden Champions Institute der ESMT Berlin haben uns im Interview erzählt, welche Strategien zum Erfolg führen.

