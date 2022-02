Das Realux-Projekt versprach seinen Investoren, das US-Immobiliengeschäft mit Hilfe der Blockchain zu "demokratisieren". Um an dieser Revolution teilzuhaben, sollten Interessierte in die Kryptowährung RLX investieren. Nachdem der Preis der Kryptowährung durch Tweets und Videos von Influencern zum Launch des Projekts am 31. Januar 2022 nach oben getrieben wurde, stieß der Erzeuger der Tokens ungefähr 70 Millionen RLX Tokens ab - und machte sich mit dem Profit (ungefähr 24.000 Dollar), aus dem Staub, wie das US-Magazin Vice berichtet.

Am 1. Januar 2022 waren die Webseite, das Twitter-Konto sowie der Telegram-Kanal von Realux verschwunden, der Preis der RLX Tokens im Keller:

Jesus Christ what a fuck up. I deserve the roast that’s about to come.

I’d say sorry but this isn’t going to fix anything so all I can do is just learn from this and do better going forward. pic.twitter.com/oB4ChU1g0B