Nach dem Megapixel-Wahnsinn bei Smartphone-Kameras, 120 Hz-Displays und 5G hat die Branche auf der diesjährigen Mobilfunkmesse Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) ein neues Hype-Thema: Smartphones, die künftig auch Satelliten für das Messaging nutzen. Nachdem Apple den Satelliten-Irrsinn im Herbst 2022 mit einer Partnerschaft mit dem amerikanischen Satellitennetzbetreiber Globalstar begann, folgen jetzt auf dem MWC immer mehr Anbieter und Hersteller mit entsprechenden Ankündigungen.

Satellitenpläne der Hersteller

Smartphone-Satellitenpläne haben bislang neben Apple folgenden Unternehmen angekündigt:

Samsung: Der koreanische Smartphone-Produzent arbeitet gemeinsam mit Keysight Technologies an Satelliten-basierten Datenverbindungen für SMS-Nachrichten und Video-Streaming.

Bullitt und Motorola: Der britische Mobiltelefonhersteller hat in Zusammenarbeit mit Motorola Mobility ein neues Gerät der Motorola-Defy-Rugged-Reihe vorgestellt, das den Satellitennachrichtendienst von Motorola unterstützt. Das Motorola Defy Satellite Link ist ein Bluetooth-Gerät, das Satellitenverbindungen zu jedem iOS- oder Android-Smartphone ermöglichen soll. Ergänzend dazu stellte Bullitt mit den CAT S75 Bullitt ein Smartphone mit Satelliten-Connectivity vor.

MediaTek: Der taiwanische Chiphersteller bringt mit dem MT6825 einen Chipsatz auf den Markt, der das Messaging via Satellit beherrscht.

Amazon und Telesat: Auch Amazon und Telesat arbeiten nach einem Bericht unserer Schwesterpublikation Computerworld an entsprechenden Satellitendiensten.

Qualcomm: Mit Snapdragon Satellite hat die Chipschmiede ebenfalls bereits eine Satellitenlösung für Android-Smartphones angekündigt. Dazu soll die Iridium-Infrastruktur genutzt werden.

Qualcomms Snapdragon Satellite

Qualcomms Satellitenfunktion soll zuerst auf der Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform zur Verfügung stehen. Später soll das Feature dann in allen kommenden 5G-Modems Einzug halten, bis hinunter zur Snapdragon-4-Plattform. Über mangelndes Interesse seitens der Hersteller kann Qualcomm zumindest nicht klagen. Zum MWC konnte der Chiphersteller ankündigen, dass Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Vivo und Xiaomi Smartphones mit entsprechenden Satellitenkommunikationsfunktionen entwickeln.

Glaubt man Qualcomm, so bietet Snapdragon Satellite eine globale Abdeckung von Pol zu Pol und kann Zwei-Wege-Nachrichten für Notfälle, SMS und andere Nachrichtenanwendungen unterstützen. Damit eigne sich die Technik für eine Vielzahl von Zwecken wie Notfälle oder Freizeitaktivitäten in abgelegenen, ländlichen und küstennahen Gebieten.

Nur ein Probelauf für 6G?

Aussagen, die allerdings nach Ansicht von Experten mit Vorsicht zu genießen sind, denn für den Empfang ist eine freie Sicht auf den Himmel erforderlich. Und wer hat nicht schon einmal erlebt, dass etwa das GPS auf einer Wanderung unter dichtem Blätterdach oder in engen Tälern versagt hat, weil es keinen Satellitenempfang mehr hatte. Skeptiker sehen in der jetzigen Satelliteneuphorie zudem nur einen großangelegten Betatest, bei dem es nicht wirklich um die Bedürfnisse der Nutzer gehe. Vielmehr, so ihre Vorwurf, wollten die Hersteller - in Vorgriff auf den kommenden Mobilfunkstandard 6G, der auch Satellitenverbindungen vorsieht - bereits jetzt auf breiter Front Erfahrungen in Sachen Satellitenkommunikation via Smartphone sammeln.