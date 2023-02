"Global Roaming nutzt die Inter-Satellitenverbindungen von Starlink (auch bekannt als Weltraumlaser), um Konnektivität rund um den Globus zu ermöglichen. Da es sich um eine neue Technologie handelt, müssen Sie damit rechnen, dass es bei dem für Starlink typischen Hochgeschwindigkeitsdienst mit geringer Latenz auch zu kurzen Phasen mit schlechter oder gar keiner Verbindung kommt. Dies wird sich jedoch mit der Zeit dramatisch verbessern", heißt es in einer E-Mail von Starlink, die auf Reddit geteilt wurde.

Umgehung von Länderzulassungen?

Offenbar wurden zumindest einige der Einladungen für den Test von Global Roaming an Personen geschickt, die noch auf der Warteliste für den regulären Internetdienst von Starlink stehen. Die Teilnahme an Global Roaming habe keinen Einfluss auf den Platz in der Warteliste für die Nutzung im Privathaushalt, so der Hinweis von Starlink in der Mail.

Dafür spricht auch der Bericht von PCMag, wonach SpaceX die Nachricht an mindestens zwei Personen geschickt hat, die in Ländern leben, in denen Starlink nicht verfügbar ist", darunter Grönland. Das scheint darauf hinzudeuten, dass Musk-Company den Roaming-Service nutzen könnte, um Starlink in Länder zu bringen, in denen die Regierungen es nicht zugelassen haben.

Gleichzeitig sicherte sich SpaceX mit dem Hinweis ab, dass der Roaming-Service von einer behördlichen Genehmigung abhängt und nur in "autorisierten" Gebieten genutzt werden sollte: "Wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb der USA haben, sind Sie auch dafür verantwortlich, als Importeur für das Starlink-Kit aufzutreten, was gegebenenfalls die Zahlung von Zöllen und Einfuhrsteuern beinhaltet."

Global Roaming erfordert eine Vorauszahlung von 599 Dollar für das Starlink-Hardware-Kit, zusätzlich zu den 200 Dollar monatlichem Preis. Benutzer, die mit Global Roaming nicht zufrieden sind, "können die Hardware innerhalb von 30 Tagen zurückgeben und erhalten eine volle Rückerstattung", heißt es in der E-Mail.

Kein Schnäppchen

Angesichts dieses Preises müssen Interessenten auf jeden Fall einen guten Grund haben, um Global Roaming zu nutzen. So kostet der Standard-Starlink-Dienst für Privatanwender bei gleichen Hardwarekosten nur 110 Dollar pro Monat. In Europa sind es sogar nur 80 Euro bei einmaligen Hardwarekosten von 450 Euro.

Daneben bietet Starlink für 100 Euro pro Monat und 450 Euro Hardwarekosten einen Service für Wohnmobile an. Außerdem können Privatkunden den Dienst gegen eine Zusatzgebühr von monatlich 20 Euro auch an Zweitstandorten innerhalb des gleichen Kontinents nutzen. Diese Services bieten jedoch oft niedrigere Geschwindigkeiten als der Standardtarif.