Smartphones der Galaxy-A-Serie gehören zur Mittelklasse. Sie überzeugen in der Regel mit guter Leistung, modernem Design und einem attraktiven Preis. Wir vergleichen das Galaxy A54 mit dem besonders günstigen Galaxy A14 und nehmen alle Merkmale und Feinheiten der Geräte von der Display-Qualität über die Leistung bis zu den Kamera-Features unter die Lupe.

So können Sie noch besser entscheiden, welches Gerät einen Platz in Ihrer Hosentasche verdient.

Galaxy A54 vs. Galaxy A14 - die Unterschiede

Design: Das Design des Galaxy A54 und des Galaxy A14 ähnelt sich auffallend: Es weist drei verschiedene Kameraringe auf der Rückseite auf und ist in sanften Pastelltönen gehalten. Überdies sind beide Handys mit einem Kunststoffrahmen versehen - aber nur das Galaxy A54 verfügt über die Schutzklasse IP67, wodurch das Modell gegen Staub und Wasser geschützt ist. Beim Galaxy A14 besteht auch die Rückseite aus Kunststoff, beim Galaxy A54 setzt Samsung an dieser Stelle auf hochwertiges Gorilla Glas 5.

Display: Das Galaxy A14 kommt mit einem 6,6 Zoll großen LC-Display, während das Galaxy A54 mit einem Super-AMOLED-Bildschirm ausgestattet ist, der 6,4 Zoll misst und damit etwas kleiner ist. In der Praxis gibt es erhebliche Unterschiede in der Display-Qualität und den Blickwinkeln.

Das Galaxy A54 zeichnet sich durch sein helleres Display und ein insgesamt besseres visuelles Erlebnis aus. Außerdem ist der obere und untere Rahmen des A14 etwas größer als der des A54. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Display des A14 beim Betrachten von Netflix- oder Youtube-Videos besser abschneidet, als man es von einem günstigen Handy erwarten würde.

Auch bei den Fingerabdruck-Scannern gibt es Unterschiede. Das Galaxy A14 erkennt Fingerabdrücke deutlich langsamer, hier sitzt der Scanner übrigens in der Einschalttaste am Gehäuserand. Beim Galaxy A54 verbaut Samsung einen schnelleren Scanner, der sich unter dem Display-Glas befindet.

Software: Was die Software anbelangt, so laufen beide Geräte unter Android 13 mit Samsungs One UI 5 als Nutzeroberfläche. Das Galaxy A54 bietet vier Jahre lang wichtige Software-Updates, während das A14 nur zwei Jahre lang Updates unterstützt.

Leistung: In Bezug auf die Leistung übertrifft das A54 das A14 deutlich. In unserem Geekbench 5 Multi-Core-Test erreichte das A54 2.852 Punkte, was ungefähr doppelt so viel ist wie beim A14, das gerade mal auf 1.321 Punkte kam. Auch wenn Sie die doppelte Leistung im Alltag vielleicht nicht als solche empfinden, kann sich das A14 im Vergleich zum A54 etwas träge oder langsamer beim Laden von Dateien anfühlen.

Wenn Sie die Leistung in den Vordergrund stellen, ist das Galaxy A54 eindeutig die bessere Wahl. Es lädt Spiele schneller, bietet bessere Grafiken und höhere Bildraten. Das A14 kommt zwar mit gängigen Spielen zurecht, bietet aber kein so flüssiges Spielerlebnis wie das A54.

Akku: Was die Akkulaufzeit anbelangt, leisten beide Handys hervorragende Arbeit und halten locker einen ganzen Tag mit 4-5 Stunden Bildschirmzeit durch. Dennoch bietet das A54 eine längere Akkulaufzeit und ein schnelleres Aufladen. Mit unserem eigenen Ladegerät (Samsung liefert keins mit) konnten wir das Galaxy A54 in 15 Minuten auf 16 Prozent aufladen. Nach 30 Minuten erreichte es 31 Prozent. Im Gegensatz dazu erreichte das A14 nur 21 Prozent in einer halben Stunde.

Das Galaxy A14 verfügt über einen Kopfhöreranschluss, was beim Galaxy A54 nicht der Fall ist. Allerdings verwenden die meisten Leute heute ohnehin kabellose Ohrhörer, sodass dies kein wichtiger Faktor sein dürfte. Außerdem sind die Stereolautsprecher des A54 um einiges lauter, da das A14 nur einen Lautsprecher an der Unterseite hat.

Kamera: Beide Handys haben eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite mit einer gemeinsamen 50-Megapixel-Hauptlinse. Das A54 zeichnet sich jedoch durch eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Linse und eine 5-Megapixel-Makrokamera aus, während das A14 mit nur 2-Megapixel-Makro- und Tiefenlinsen zurückbleibt.

Bei den Kameras auf der Vorderseite ist ein weiterer deutlicher Unterschied zu erkennen. Das A14 verfügt über eine 13-Megapixel-Kamera im Teardrop-Stil, während sich das A54 für eine 32-Megapixel-Kamera im Punch-Hole-Style entscheidet. Infolgedessen können Sie vom A54 eine etwas bessere Fotoqualität erwarten, und es unterstützt sogar Aufnahmen in bis zu 4K bei 30 fps, während das A14 auf 1080p beschränkt ist.

Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy A54 kam zu einem Preis von 449 Euro UVP auf den Markt, das Basismodell bietet hier einen anständigen Speicher von 128 GB - die 256-GB-Version, die auch 8 statt 6 GB RAM bietet, kostete zum Start 539 Euro. Das Galaxy A14 gibt es entweder mit 4G oder 5G jeweils mit 64 oder 128 GB Speicher. Die UVP beginnt bei 199 Euro.

Die 5G-Variante bietet für einen kleinen Aufpreis nicht nur einen anderen Prozessor mit etwas mehr Leistung, sondern mit 90 Hertz auch eine höhere Bildwiederholrate als die 4G-Version des A14.

Fazit

Zwischen diesen beiden erschwinglichen Handys liegen einige Dinge näher beieinander, als Sie vielleicht zunächst annehmen würden. Allerdings gibt es keinen Zweifel daran, wer hier der Gewinner ist. Das Galaxy A54 ist definitiv in jeder Hinsicht das bessere Handy, aber das Galaxy A14 könnte für manche Nutzer gerade gut genug sein und ist zudem viel günstiger.

Während die Leistung, das Display, die Akkulaufzeit und die Foto- und Videofunktionen beim A54 besser sind, bietet das günstigere Modell eine solide Leistung für seinen Preis und stellt keinen großen Nachteil im Vergleich zu seinem teureren Bruder dar.

Es bietet immer noch das Samsung-Handy-Erlebnis ohne das hohe Preisschild, wenn man mit den Kompromissen einverstanden ist.

Specs

Samsung Galaxy A54:

Android 13 mit One UI 5.1

6,4 Zoll AMOLED, 2340 x 1080 Pixel, 120 Hz, 19,5:9 Verhältnis

Exynos 1380-Chipsatz

6/8 GB RAM

128/256 GB Speicher (erweiterbar über microSD)

Kameras:

- 50 Mp f/1.8 OIS Hauptkamera

- 12 Mp f/2.2 Ultraweitwinkel

- 5 Mp f/2.4 Makro

- 32 Mp f/2.2 Selfie-Kamera

Dual-SIM/microSD

Stereo-Lautsprecher

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

Fingerabdrucksensor unter dem Display

5000 mAh Akku

25 Watt kabelgebundenes Laden

USB-C-Ladeanschluss

158,2 x 76,7 x 8,2 Millimeter

202 Gramm

Samsung Galaxy A14:

Android 13 mit One UI 5.1

6,6 Zoll LCD, 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz

Mediatek MT6769 Helio G80 Chipsatz

4 GB RAM

64 GB Speicher (erweiterbar über microSDXC)

Kameras:

- 50 Mp f/1.8 Hauptkamera

- 5 Mp f/2.2 Ultraweitwinkel

- 2 Mp f/2.4 Makro

- 13 Mp f/2.0 Selfie-Kamera

Dual-SIM (separater microSDXC-Steckplatz)

Ein nach unten gerichteter Lautsprecher

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 5

Seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor

5000 mAh Akku

15 Watt kabelgebundenes Laden

USB-C-Ladeanschluss

167,7 x 78,0 x 9,1 Millimeter

201 Gramm

(PC-Welt)