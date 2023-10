Von einem Entwickler auf X/Twitter zuerst entdeckt und mittlerweile von Paypal selbst bestätigt: In der iOS-App arbeitet der Anbieter daran, eine Echtzeit-Nachverfolgung der bestellten Sendungen freizuschalten. Darüber berichtet "TechCrunch".

Diese Nachverfolgung wird auch selbst dann funktionieren, wenn die Geräte nicht direkt über Paypal bezahlt wurden, sondern über die alternativen Bezahldienste. Die einzige Bedingung ist die Anbindung des eigenen Gmail-Kontos mit dem Bezahldienst. Auch ohne Synchronisierung mit Gmail kann die Paypal-App eigene Sendung nachverfolgen, doch dafür muss man auf herkömmliche Weise die Sendungsnummer von der Versandbestätigung kopieren und in die App einfügen. Ein Vorteil vor der mobilen Seite - die App schickt Push-Benachrichtigungen, sobald sich der Status der Sendung ändert: "Versandzentrum verlassen", "In Zustellung", "Zugestellt" und mehr.

PayPal is working on adding package tracking to their iOS app.



"Link your Gmail to track more orders whether you paid with PayPal or not." pic.twitter.com/LzhF3rXv9p