Auf einen Blick

Pro Beeindruckend niedriger Preis

Unverwechselbares Design

Anständige Akkulaufzeit Kontra Aufgeblähte Software

Durchwachsene Kameras

Keine Verpflichtung zu Software-Updates seitens des Herstellers

Fazit Das Nubia Flip 5G ist viel günstiger als das Motorola Razr 40 oder das Samsung Galaxy Z Flip 5. Durch sein einzigartiges Design hebt es sich außerdem von anderen faltbaren Smartphones ab. Für den niedrigen Preis müssen Sie jedoch einige Abstriche in Kauf nehmen.

Moderne Klapphandys haben mich aufgrund ihres hohen Preises bislang nie angesprochen. Ich habe nicht eingesehen, warum ich etwa einen Flaggschiff-Preis für meist schlechtere Kameras ausgeben soll. Mit dem Nubia Flip 5G gibt es nun jedoch endlich ein faltbares Smartphone im mittleren Preissegment. Es hat zwar nicht so viele Features wie Samsung Galaxy Z Flip, aber wenn Sie einfach nur ein platzsparendes Klapphandy für die Hosentasche suchen, dann könnte das Nubia-Modell genau das Richtige für Sie sein.

Design & Verarbeitung

Drei Farben

209 g

Nicht wasserdicht

Wenn Sie ein großer Fan der Technik aus den 2000er-Jahren sind, wird Sie das Nubia Flip 5G direkt ansprechen. Es lässt sich in der Hälfte falten und passt so gut in jede Hosentasche. Das ist besonders praktisch für enge Jeans, bei denen Smartphones in der Regel oben aus der Hosentasche herausragen und so Diebe anlocken.

Das Nubia Flip verwendet Waterdrop-Scharniere und scheint fast spaltlos zu sein. Ich kann zwar meinen Fingernagel hineinstecken, aber ansonsten schließt es problemlos. Im geschlossenen Zustand ist es sieben Millimeter dick. Damit ist es keineswegs das schlankeste Klapphandy auf dem Markt. Aber das Retro-inspirierte Design passt zu seiner etwas klobigeren Natur. Mit 209 Gramm ist es auch etwas schwerer als die Konkurrenz, aber immer noch leichter als viele herkömmliche Smartphones ohne Falt-Funktion.

Ich habe die Farbe "Sonnenlicht Gold" getestet. Sie bietet mit ihrer schimmernden Oberfläche eine sehr klare Ästhetik. Nubia bietet das Flip auch in den Farben "Kosmisches Schwarz" und "Fließendes Flieder", die ebenfalls einen Hauch Glitter mitbringen. Das Smartphone besteht aus geätztem Starlight AG-Glas mit einem Aluminiumrahmen.

Trotz des Materials ist es nicht sehr rutschig und ziemlich robust. Ich habe es ein paar Mal (versehentlich) fallen lassen und das Flip hat die Zwischenfälle ohne einen Kratzer überstanden.

Die Lautstärkewippe und die Einschalttaste befinden sich auf der rechten Seite und der USB-C-Anschluss an der Unterseite. Das Nubia Flip bietet außerdem Dual-SIM-Unterstützung. Das Design des äußeren Displays ist von einer Schallplatte inspiriert und hebt sich deutlich von den Handys der Konkurrenz ab. Das verleiht dem Nubia Flip eine unverwechselbare Optik. Das einzige Nubia-Branding befindet sich auf dem rechteckigen Scharnier auf der Rückseite des Geräts.

Die Display-Haptik ist ziemlich schwach und es gibt leider keine Möglichkeit, die Stärke zu ändern: Sie ist entweder an oder aus. Die biometrischen Funktionen sind hingegen hervorragend integriert. Die Gesichtserkennung funktioniert sowohl mit als auch ohne Brille und die Fingerabdruckerkennung (mit dem Sensor in der roten Einschalttaste) war in meinem Test immer erfolgreich.

Seien Sie jedoch vorsichtig, wenn Sie das Nubia Flip 5G in der Nähe von Wasser verwenden, denn es gibt keine IP-Einstufung für Wasser- und Staubfestigkeit. Es wird wahrscheinlich einen Regenschauer oder einen Ausflug an den Strand überleben, aber sicher sein können Sie sich da nicht.

Bildschirme & Lautsprecher

6,9-Zoll-AMOLED-Hauptdisplay

1,43-Zoll-OLED-Außendisplay

Stereo-Lautsprecher

Das Nubia Flip 5G bietet zwei Bildschirme. Schauen wir uns zuerst das innere Hauptdisplay genauer an. Im aufgeklappten Zustand verfügt das Flip 5G über einen 6,9 Zoll großen AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 1.188 × 2.790 Pixeln und einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 95,4 Prozent. Es hat eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz.

Sie können sich jedoch auch für 60 oder 90 Hertz sowie einen Auto-Modus entscheiden, der zwischen den einzelnen Optionen wechselt. Es gibt jedoch keine LTPO-Technologie, die es ermöglicht, die Bildwiederholfrequenz auf unter 60 Hertz zu senken und so Akkulaufzeit zu sparen.

Das Display ist nur mit einer Kunststoff-Verkleidung vor Kratzern geschützt. Sie werden auf jeden Fall einen Unterschied zu einem Glasbildschirm spüren. Die Wischbewegungen sind nicht so geschmeidig und das Tippen fühlt sich schwammiger an. Das ist leider eine der Tücken eines faltbaren Smartphones. Auf seiner Website behauptet Nubia jedoch, dass das Flip über 200.000 Mal gefaltet werden kann.

In Innenräumen ist der Bildschirm gut für Videos geeignet. Gegen helles Sonnenlicht kommt das Display jedoch nicht an. Ich wurde stark geblendet und selbst die maximale Helligkeit reichte nicht aus, um meine Nachrichten gut lesen zu können. Die Falte sollte ebenfalls erwähnt werden. Ja, sie ist da und sie ist spürbar. Sie können die Falz in der Mitte des Bildschirms fühlen. Ob Sie sie sehen oder nicht, hängt vom Winkel ab. Auf dem Foto unten können Sie zum Beispiel kaum erkennen, dass es sich um ein Klapphandy handelt.

Das äußere Display ist ein 1,43 Zoll großer OLED-Bildschirm mit einem dicken Rahmen und einer Auflösung von 466 × 466 Pixeln. Die runde Form ist eine Abweichung von dem, was wir von anderen Flip-Konkurrenten kennen. Es nutzt den Platz nicht optional aus und verfügt nur über eine begrenzte Anzahl an Funktionen. (Dazu unten unter dem Punkt "Software" mehr.)

Das Nubia Flip 5G verfügt über Stereo-Lautsprecher mit Unterstützung für DTS: X Surround Sound. Der Klang ist überraschend kraftvoll und klar. Bahnbrechenden Kinosound können Sie jedoch nicht erwarten.

Spezifikationen & Leistung

Snapdragon 7 Gen 1 Prozessor

Bis zu 12 GB RAM

Bis zu 512 GB Speicherplatz

Das Nubia Flip 5G läuft mit einem Snapdragon 7 Gen 1-Prozessor. Dieser Chip kommt auch im Motorola Razr 40 und im Honor 90 zum Einsatz. Er wird mit 8 oder 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 oder 512 Gigabyte internem Speicher kombiniert. Es handelt sich um einen Qualcomm-Chip der Mittelklasse, und die Leistung entspricht in etwa dem, was Sie von einem Smartphone für unter 600 Euro erwarten können.

Er ist flink genug für die täglichen Aufgaben und das Wechseln zwischen Apps. Für anspruchsvolle Spiele und Apps ist er jedoch zu schwach. Außerdem ist er beim ersten Hochfahren ein wenig schläfrig.

Das alles spiegelt sich in unseren Benchmark-Ergebnissen wider, wobei das Nubia Flip ähnliche Ergebnisse wie die oben genannten Konkurrenten erzielt.

Nubia Flip 5G Benchmarks

Wie Sie sehen können, wird es vom Galaxy Z Flip 5 in den Schatten gestellt, aber das ist einer der Kompromisse, wenn Sie sich für ein günstigeres Gerät entscheiden. Das Nubia Flip 5G verfügt über alle erforderlichen Konnektivitätsoptionen: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC und 5G.

Kameras & Video

50-MP-Hauptkamera

2-MP-Tiefensensor

16-MP-Selfie-Kamera

Die Kameras des Nubia Flip 5G sind nicht ganz so stark wie die anderer Mittelklasse-Konkurrenten. Für den niedrigen Preis müssen Sie auch hier Abstriche machen. Die Hauptkamera ist eine 50-Megapixel-Linse, die mit einem (etwas enttäuschenden) 2-Megapixel-Tiefensensor ausgestattet ist. Sie haben die Möglichkeit, entweder mit 26 Millimetern oder 50 Millimetern Brennweite zu fotografieren und Sie können digital bis zu zehnfach zoomen. Es gibt jedoch kein Teleobjektiv und damit auch keinen optischen Zoom.

Aufnahmen, die bei hellem Tageslicht gemacht wurden, schneiden am besten ab. Die Texturen wirken lebendig und Schatten werden akkurat wiedergegeben. Wie einige andere Mittelklasse-Smartphones neigt jedoch auch diese Kamera dazu, einige Farbtöne zu übertreiben, insbesondere helle Farben. Wärmere Töne haben außerdem einen leichten Gelbstich.

Einer der Hauptvorteile eines Klapphandys ist, dass Sie die leistungsfähigere Rückkamera mit einem Selfie-Fenster verwenden können. Auf diese Weise gelingen Selfies auch mit der rückwärtig verbauten Hauptkamera. Im Bild unten sehen Sie, wie gut das Nubia Flip die Details im Fell meiner Katze eingefangen hat.

Allerdings reagiert das Display ziemlich empfindlich auf indirekte Berührungen. Ich hatte das Smartphone zum Beispiel in meiner Tasche und habe es etwa 20 Minuten lang nicht berührt. Dann bemerkte ich, dass das Nubia Flip sehr heiß wurde. Als ich es herausnahm, sah ich, dass eine Videoaufnahme gestartet wurde - wahrscheinlich wurde das Display durch mein Bein berührt und die Funktion ausgelöst.

Ohne OIS (optische Bildstabilisierung) ist das Nubia Flip 5G nicht stark genug, um bewegte Motive problemlos einzufangen. In dunkleren Innenräumen gelingen nur mittelmäßige Fotos. Der Nachtmodus hebt zwar Details hervor, aber feine Linien können weich und unscharf erscheinen.

Der Porträtmodus hat standardmäßig einen starken Bokeh-Effekt, der aber entsprechend angepasst werden kann. Eine Ultraweitwinkelkamera wie beim Razr 40 ist nicht an Bord, und es gibt auch keinen speziellen Makromodus.

Die 16-Selfie-Kamera fängt ein gutes Maß an Details ein, aber der Porträt-Effekt ist miserabel. Ich habe mehrere Fotos gemacht, und bei jedem einzelnen waren Teile meiner Frisur verschwommen. Wenn Sie diese Kamera verwenden, würde ich beim Standardmodus bleiben.

Videos kann das Nubia Flip 5G in 1080p mit 30 und 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Sie haben außerdem die Wahl aus 720p und 4K - jedoch nur mit 30 Bildern pro Sekunde. Es gibt auch eine integrierte Funktion zur Stabilisierung gegen Verwackler, die allerdings einen seltsamen Filter auf den Videos hinterlässt.

Akkulaufzeit & Aufladen

Eineinhalb Tage Akkulaufzeit

33 W Aufladung

Kein drahtloses Laden

Der Akku des Nubia Flip 5G hat eine Kapazität von 4.310 Milliamperestunden und ist damit größer als der des Samsung Galaxy Z Flip 5. Bei typischer Nutzung komme ich damit etwa eineinhalb Tage aus. Zu meiner typischen Nutzung gehören das Telefonieren, Fotografieren, Spotify hören, Videos ansehen und das Always-On-Display. Wenn man bedenkt, dass der Akku gleich zwei Displays antreibt, war ich ziemlich beeindruckt.

Beim Aufladen werden nur bis zu 33 Watt unterstützt. Das notwendige Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten und brachte das Telefon in 30 Minuten von null auf 76 Prozent. Drahtloses Laden wird nicht unterstützt.

Software & Funktionen

MyOS 13

Einige Apps passen sich an, wenn der Bildschirm gebogen wird

Unbestätigte Anzahl von Betriebssystem- und Sicherheitsupdates

Das Nubia Flip 5G läuft mit MyOS 13, Nubias Bedienoberfläche, die auf Android 13 und nicht auf dem neuesten Android 14 basiert. Es ist enttäuschend, dass es immer noch keine Ankündigung für ein Update auf die neueste Version des Google-Betriebssystems gibt. Aber das Ärgerlichste am Nubia Flip 5G ist zweifelsohne die übermäßige Bloatware. Einige Apps (wie Booking.com) können deinstalliert werden - aber nicht alle. Ich habe einen ganzen Ordner mit "beliebten Spielen", von denen ich nicht sagen kann, ob sie diesen Titel verdienen, denn ich habe noch von keinem einzigen gehört.

Ansonsten entspricht die Navigation in etwa dem, was Sie auf den Handys von Honor und Oppo finden. Es gibt alle Standard-Google-Apps sowie Unterstützung für alle großen Social-Media-Dienste wie WhatsApp, TikTok und Instagram über den Google Play Store.

Das äußere Display verfügt über begrenzte Funktionen. Dazu gehören die Kamera, ein Timer, ein Sprachrekorder, eine eingeschränkte Spotify-Wiedergabe, das Wetter, die Schrittzählung und der Kalender. Es gibt auch die Möglichkeit, ein virtuelles animiertes "Haustier" anzuzeigen, was für jüngere Nutzer interessant sein könnte.

Sie können außerdem Benachrichtigungen und Nachrichten schnell lesen und sogar Anrufe bei geschlossenem Display annehmen. Für bestimmte Funktionen fordert Sie das Nubia Flip auf, das Innendisplay zu öffnen.

Einige Apps wie YouTube und der Messenger passen das Video-Format automatisch an, wenn das Smartphone im 45-Grad-Winkel zusammengeklappt wird. So erhalten Sie einen alternativen Blickwinkel für Videos, ähnlich wie der Flex Mode von Samsung. Leider gibt es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels noch keine Unterstützung für Netflix und Disney+. Der gefaltete Modus kann auch verwendet werden, um mit dem Timer freihändig Fotos zu machen, was eine nette Idee ist.

Das größte Problem beim Nubia Flip ist das Fehlen von garantierten Software- und Sicherheitsupdates. Ein Sprecher von Nubia sagte mir, dass sich das Team darum kümmere. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wissen wir jedoch noch immer nicht, wie viele Android-Upgrades das Gerät erhalten wird. Das könnte für viele potenzielle Käufer ein Grund sein, sich gegen das Smartphone zu entscheiden.

Preis und Verfügbarkeit

Wenn Sie auf der Suche nach einem Klapphandy sind, das den Geldbeutel nicht sprengt, dann ist das Nubia Flip 5G genau das Richtige für Sie. Im Online-Shop von Nubia kostet die Version mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 Gigabyte internem Speicher 599 Euro. Beim Kauf bekommen Sie außerdem kabellose Ohrhörer von Nubia im Wert von rund 40 Euro kostenlos obendrauf.

Wer nach seiner Bestellung eine Bewertung auf der Website hinterlässt, erhält zusätzlich 20 Euro im Rahmen einer Cashback-Aktion. Mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte internem Speicher kostet das Nubia Flip 5G 699 Euro.

Mit diesem Preis liegt das Nubia Flip 5G 300 Euro unter dem Preis des Motorola Razr 40 zum Marktstart im vergangenen Jahr. Allerdings ist der Preis für den Motorola-Konkurrenten mittlerweile auf unter 500 Euro gesunken. Das Nubia Flip ist auch mehr als 300 Euro günstiger als das Samsung Galaxy Z Flip 5, das mit einem kleineren Akku ausgestattet ist. Weitere Alternativen finden Sie in unserem Test der besten faltbaren Smartphones.

Sollten Sie das Nubia Flip 5G kaufen?

Ein faltbares Telefon für 599 Euro anzubieten, ist ein großer Meilenstein für Nubia. Das Flip 5G ist damit erschwinglicher als viele seiner Konkurrenten. Mit seinem charakteristischen runden Außendisplay und den unterschiedlichen Farboptionen hebt es sich ebenfalls von anderen Klapphandys ab.

Wie bei allen Mittelklasse-Smartphones müssen Sie auch hier Abstriche machen - die Kamera liefert durchwachsene Ergebnisse und die Software ist nicht so sauber wie bei den Modellen von Samsung und Motorola. Es ist auch unklar, wie lange das Gerät mit Updates unterstützt wird. Gleichwohl ist dieses Smartphone genau das Richtige für Sie, wenn Sie ein Klapphandy zum günstigen Preis suchen.

Technische Daten

Android 13

1,43-Zoll-OLED-Display

6,9 Zoll, 60 bis 120 Hz, AMOLED, Full HD+ Hauptdisplay

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

8 und 12 GB RAM

256 und 512 GB Speicher

Kameras:

- 50 MP Hauptkamera

- 2 MP Tiefensensor

- 16 MP Selfie-Kamera

4.310 mAh Akku

33 W kabelgebundenes Laden

Stereo-Lautsprecher

Seitlicher Fingerabdrucksensor (Einschalttaste)

5G

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E

GPS

USB-C

170 × 75,5 x 7 mm (aufgeklappt)

209 g

Launch-Farben: Sonnenlicht Gold, Kosmisches Schwarz, Fließendes Flieder

(PC-Welt)