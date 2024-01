Auf einen Blick

Pro Attraktiver Preis 256 GB Speicher 120Hz-Display FM-Radio und Kopfhörerbuchse Kontra Eine wenig überzeugende Kamera Langsames Aufladen Schlechte Lautsprecher

Fazit Mit 5G und 256 GB Speicherplatz zu einem Preis von deutlich unter 200 Euro hat Motorola im Kampf der preiswerten Handys gut vorgelegt. Das G54 5G mag billig sein, aber es fühlt sich nicht so an, und es wurden vernünftige Entscheidungen getroffen, um den Preis niedrig zu halten.

Im Bereich der preisgünstigen Handys gibt es viele Geräte mit ungenügender Leistung, bei denen die Enttäuschung über das gekaufte Gerät groß ausfällt. Nicht so beim Motorola Moto G54 5G. Es wird sich nicht mit den neuesten iPhones oder Samsung Galaxys messen können, aber es kostet auch weniger als 200 Euro.

Trotz dieses Preises fühlt sich das G54 5G wie ein teureres Gerät an. Es verfügt über einen Achtkernprozessor, 8 GB RAM, eine großzügige Speicherkapazität von 256 GB und sogar eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Es gibt Laptops, die nicht so gut ausgestattet sind und mehr Geld kosten. Es wurden einige Abstriche gemacht, vorwiegend beim Bildschirm und den Kameras, aber es ist immer noch ein gut aussehendes Telefon zu einem vernünftigen Preis, das nur wenige Käufer enttäuschen dürfte.

Es ist der kleine Bruder des Moto G84 5G, das mit 249,99 Euro gerade noch in unsere Budget-Kategorie passt.

Design und Verarbeitung

Zurückhaltendes Design

Schlanke Kamerakonstruktion

Simple Anmutung ohne Schnörkel

Das Moto G54 5G kommt geschäftsmäßig daher. Es trägt einen Anzug aus Mitternachtsblau, dessen klare Linien nur durch eine aktenförmige Kameraausbuchtung (kein auffälliges rundes Kamerabündel wie beim OnePlus 11 oder ein Dreieck wie beim Fairphone 5) und ein einfaches Motorola-Logo auf der Rückseite unterbrochen werden.

Es gibt ein Dolby-Atmos-Logo auf der Oberseite des Geräts, aber man kann es kaum sehen, und die anderen Tasten und Anschlüsse sind entweder auf der Unterseite des Gehäuses versteckt oder nur dezent erhöht angebracht.

Nichts sticht hervor, nichts ist farbenfroh (das Smartphone ist auch in Indigoblau, Gletscherblau und Mintgrün erhältlich) und nichts bricht die Form. Der Fingerabdruckscanner ist in die Einschalttaste integriert, also gibt es auch keinen hellen Fleck auf dem Bildschirm.

Es ist ein raffiniert aussehendes Telefon, das wahrscheinlich gut altern wird

Das Ergebnis ist ein raffiniert aussehendes Telefon, das wahrscheinlich gut altern wird, obwohl Sie bei drei Jahren Sicherheitsupdates schon 2027 nach einem neuen Gerät Ausschau halten sollten.

Es liegt spürbar leicht in der Hand, während die abgeflachten Seiten einen guten Halt bieten, wenn Sie es ohne Hülle verwenden. Die Rückseite ist gut gegen Fingerabdrücke geschützt, einige Farben haben eine strukturierte Rückseite, die an Leder erinnert. Auf der Rückseite ragt die Kamera kaum aus ihrer glatten, flachen Umgebung heraus.

Wie bei vielen Motos gibt es keine echte IP-Staub- und Wasserdichtigkeit, aber das Gerät hat ein wasserabweisendes Design.

Bildschirm & Lautsprecher

Full HD+, 120 Hz

Nur ein LCD-Bildschirm

Dumpfe Lautsprecher

Es ist leicht, den Bildschirm des G54 für das, was er nicht ist, schlecht zu machen. Es handelt sich nicht um ein OLED oder AMOLED, es ist auch nicht durch micro-LEDs hintergrundbeleuchtet. Es handelt sich um ein ganz normales IPS-LCD, eine Technologie, mit der schon seit Langem ausgezeichnete Bildschirme hergestellt werden und die noch nicht ganz ausgereizt wurde.

Der Bildschirm hat eine Auflösung von 1.080 × 2.400 Pixeln bei 405 ppi, eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz (Sie können aber auch 60 Hz für einen besseren Stromverbrauch aktivieren) und eine Helligkeit von etwa 500 Nits. Das ist mehr ist als bei vielen Laptops, kann aber immer noch nicht mit den besten Handy-Bildschirmen mithalten. Im Ergebnis könnte der Bildschirm bei hellem Sonnenlicht etwas dunkel sein.

Anstatt dieses Budget-Handy für die Dinge anzugreifen, die es nicht bietet, sollte es für die Dinge gefeiert werden, die es richtig macht. Es ist gestochen scharf - kleine Texte sind problemlos lesbar, die Benutzeroberfläche ist flüssig, die Farben sind gut und es gibt eine Farbmodus-Einstellung, wenn man etwas mehr Pep haben möchte. Allerdings sieht dies ein wenig unnatürlich aus, vordergründig bei Gesichtern.

Der Rahmen, der den Bildschirm umgibt, ist nicht zu dick, aber der größte Nachteil des Bildschirms ist seine Reflexion, besonders bei Lichtquellen in der Nähe.

Der Lautsprecher funktioniert. Es ist unklar, was das Dolby-Atmos-Logo auf der Oberseite des Telefons tatsächlich bedeutet, abgesehen von einer Equalizer-App, die nur einen geringen positiven Effekt hat, außer dass sie das Gerät etwas dröhnen lässt. Aber jeder, der die eingebauten Lautsprecher eines Telefons zum Hören von Musik oder Videos verwendet, tut sich selbst einen Bärendienst - dafür gibt es einen Kopfhöreranschluss und Bluetooth 5.3.

Die eingebauten Stereolautsprecher eignen sich gut für Telefongespräche, aber ein paar gute Kopfhörer sind ein Muss. Bei der Nutzung kabelgebundener Kopfhörer dient das Kabel als Antenne für UKW-Radio.

Die Ausstattungsliste des Motorola G54 5G ist eine angenehme Überraschung.

Spezifikationen & Leistung

Acht-Kern-Chip

Reichlich RAM und Speicherplatz

Die Ausstattungsliste des Motorola G54 5G ist eine angenehme Überraschung. Immerhin handelt es sich nur um ein 200-Euro-Handy. Der Achtkern-Prozessor MediaTek Dimensity 7020 (zwei große und vier kleine Kerne), 8 GB RAM und der 256 GB große Speicher, der mit einer microSD-Karte erweitert werden kann, zeichnen das Smartphone aus. Es gibt Wi-Fi 5 anstelle des aktuelleren Wi-Fi 6, was die einzige Einschränkung ist.

Im Geekbench 6-Benchmark, der den Prozessor dauerhaft belastet und dann eine Zahl ausspuckt, die geräteübergreifend verglichen werden kann, liegt das G54 5G mit einer Punktzahl von 2335 im Multi-Core-Test in etwa gleichauf mit dem Realme X2 Pro, einem Flaggschiff-Handy von 2019.

Es liegt in diesem Test hinter dem Google Pixel 4 (2019), dem Samsung Galaxy Note 10 (2019) und dem OnePlus 7 (ebenfalls 2019), und sein Ergebnis ist weniger als halb so hoch wie das des Samsung Galaxy S23 Ultra (2023). Es kostet jedoch nur ein Fünftel des Preises von Samsungs größtem und bestem Gerät, also sind vielleicht 50 Prozent der Leistung kein allzu schlechtes Ergebnis.

Das Entsperren geht zügig vonstatten. Der Bildschirm ist reaktionsschnell und in Mighty Doom, einem schnellen 2D-Spiel, gab es kaum Anzeichen für eine Verlangsamung. Es sei denn, es waren viele Projektile auf dem Bildschirm zu sehen, dann traten vorübergehend Einbrüche in der Framerate auf.

Motorola fügt dem Betriebssystem einen Spielmodus namens Gametime hinzu, der Benachrichtigungen blockiert, die aktive Helligkeit deaktiviert und die Anzeige von Vollbildanwendungen um den Kameraausschnitt herum ermöglicht. Das ist eine nette Sache, aber man sollte das Gerät nicht in erster Linie als Spielehandy kaufen.

Sie sollten es eher wegen der Mobilfunkverbindung in Betracht ziehen, denn wie der Name schon sagt, unterstützt das Telefon 5G-Netzwerke. Es ist auch Dual-SIM-fähig, was für einige Nutzer sehr praktisch sein könnte.

Motorola Moto G54 5G Benchmarks

»

Kameras

Gut an hellen Tagen

Begrenzte Video-Optionen

Makro statt Ultraweitwinkel

Die Beliebtheit der 2-Megapixel-Makrokamera auf Handys im Jahr 2023 ist verwunderlich. Sie erfüllen kaum einen Zweck, vorwiegend nicht mit der Lupen-App von Google, und nehmen den Platz eines Ultraweitwinkel- oder Teleobjektivs ein, das sinnvoller wäre. Sie haben einen Nutzen - als Tiefensensoren, um das rechnerische Bokeh des Porträtmodus zu ermöglichen - aber sie als Verkaufsargument zu verwenden, scheint ein wenig veraltet. Wenngleich es nur darum geht, die Anzahl der Kameras werbeträchtig zu erhöhen.

Der 50-Megapixel-Hauptsensor auf der Rückseite des Motorola G54 5G verfügt über eine Bildstabilisierung und erzeugt 12,6-Megapixel-Dateien durch Pixelbinning. Die Motorola-Website beschreibt das Telefon als "hochwertiges Kameratelefon", sodass die Erwartungen an diesen Test entsprechend hoch ausfielen.

Die Ergebnisse sind nicht schlecht. Sicherlich nicht großartig, aber wenn man die Kamera mit genügend Licht füttert, gibt es eine Menge, was man an den Bildern mögen kann. Wenn man an einem bewölkten Tag hinausgeht oder versucht, Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen zu machen, enttäuscht die Kamera jedoch, genau wie die anderer Budget-Geräte.

Das Handy versucht, die Farben zu sehr zu verstärken, Überschärfung kann sich einschleichen, es gibt sichtbares Rauschen und der Nachtmodus bringt nicht viel, besonders wenn sich das Ziel bewegt.

Beim Versuch, dem Handy eine Silhouette zu entlocken, indem man einen Baum vor einem blassen Himmel fotografierte, wurden Details aus den Schatten herausgequetscht, aber es war dennoch eine angemessene Menge an Grün im Bild. Die Hauptkamera übertraf jedoch regelmäßig die Erwartungen bei gutem Licht und zeigte gute Details bei Fotos von einem vereisten Auto und nahm sogar Fingerabdrücke in der weißen Pracht auf.

Auf der Vorderseite findet sich die Selfie-Kamera. Sowohl die einfachen als auch die Porträtaufnahmen gelingen recht gut, auch wenn sie wieder einmal nicht an die der Flaggschiffe heranreichen. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen kommt es zu einem leichten Verschmieren von Details, aber ansonsten macht die Kamera ihre Sache gut, besonders bei Videos.

Die Videofunktion beider Kameras ist auf 1080p/30fps begrenzt, was zwar enttäuschend ist, aber für die meisten Situationen, in denen das Handy zum Einsatz kommt, wahrscheinlich ausreicht - es ist kein Handy für angehende Filmemacher, aber für Social-Media-Clips oder Videotelefonate reicht es allemal. Die Qualität ist, wie gesagt, völlig in Ordnung, solange man das Licht anlässt.

Akkulaufzeit & Aufladen

Gute Akkulaufzeit

Ladegerät im Karton

15-W-Ladung

Mit 12 Stunden und 24 Minuten Dauerbetrieb hat das Motorola G54 5G in den Tests zur Akkulaufzeit eine gute Figur gemacht, wobei der Bildschirm eingeschaltet bleibt und der Prozessor mit einer Vielzahl von Medien- und Büroaufgaben beschäftigt ist. Dies wird sich in einer viel längeren Nutzungsdauer in der Praxis niederschlagen, da das Telefon den Bildschirm ausschalten und in den Energiesparmodus wechseln kann.

In der Verpackung befinden sich ein Ladegerät und ein abnehmbares USB-A-zu-C-Kabel. Mit diesem Adapter konnte das Handy in 15 Minuten um 14 Prozent aufgeladen werden, aber wenn man es an ein 60-Watt-Ladegerät anschließt, schaltet das Handy in einen TurboPower-Modus, der vor der wahrscheinlich entstehenden zusätzlichen Wärme warnt.

Dadurch wurde es nicht schneller aufgeladen als mit dem mitgelieferten Ladegerät, sondern nur um 15 Prozent in 15 Minuten, da das Telefon auf eine Ladeleistung von 15 W beschränkt ist, was nicht gerade Turbogeschwindigkeit bedeutet.

Mit 256 GB Speicherplatz zum Spielen wird der Platz nicht so schnell knapp werden

Software und Apps

Nahezu Standard-Android

Wenige unnötige Apps

Viel Speicherplatz

Motorola ist mit dem G54 5G nicht allzu weit von der Android 13-Vorlage abgewichen, was bedeutet, dass es keine grafiklastigen Overlays gibt, die den Betrieb verlangsamen. Das bedeutet, dass es keine grafiklastigen Overlays gibt, die das Gerät verlangsamen. Es gibt auch einen erfrischenden Mangel an vorinstalliertem Müll, nur Pinterest, TikTok, Booking.com und einige Spiele sind neben den Google- und Motorola-Apps schon aufgespielt.

Mit 256 GB Speicherplatz wird der Platz nicht so schnell knapp, es sei denn, Sie laden sehr viele Spiele und Videodateien auf das Smartphone.

Budget-Telefone sind mit nur drei Jahren an versprochenen Sicherheitsupdates nicht besonders langlebig, wenn es um die Software geht. Wir gehen davon aus, dass das G54 5G zwei Jahre lang Betriebssystem-Updates auf Android 15 erhalten wird, aber das ist bisher nicht bestätigt.

Preis und Verfügbarkeit

Preislich konkurrenzfähig

Das Motorola G54 5G wird bei Amazon (196 Euro), MediaMarkt (175 Euro) oder Saturn (175 Euro) angeboten.

Sollten Sie das Motorola Moto G54 5G kaufen?

Wer ein günstiges Handy kaufen möchte, hat derzeit eine große Auswahl. Nokia, OnePlus und sogar Samsung haben Modelle im Angebot, die viele Funktionen in ein günstiges Gesamtpaket packen.

Motorola hat versucht, seine Konkurrenten mit dem G54 5G zu übertrumpfen, indem es 256 GB Speicherplatz, 8 GB RAM, einen 120-Hz-Bildschirm und die wichtige 5G-Datenverbindung integriert und das Handy dennoch für unter 200 Euro anbietet.

Auch wenn nicht alle Technologien des Handys auf dem neuesten Stand sind und die Kamera nicht mit denen teurerer Modelle mithalten kann, ist dies ein Handy, das auch nach drei Jahren noch nützlich sein sollte.

Technische Daten

Chipsatz: MediaTek Dimensity 7020

ARBEITSSPEICHER: 8 GB

Speicher: 256 GB + microSD

Bildschirm: 6.5 Zoll IPS LCD, 1.080 × 2.400 px, 120Hz

Rückwärtige Kamera: 50 Mp Weitwinkel, 2 Mp Makro

Frontkamera: 16 Mp

Betriebssystem: Android 13 (drei Jahre Sicherheitsupdates)

Konnektivität: 5G, Wi-Fi USB-C (2.0), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, Kopfhöreranschluss, FM-Radio

Akku: 5000 mAh

Abmessungen: 74 × 161,5 × 7,9 mm

Gewicht: 177 g

(PC-Welt)