Vor genau zehn Jahren, am 5. August 2012, landete der Curiosity Rover im Rahmen der Mars-Mission MSL (Mars Science Laboratory) auf dem roten Planeten, um dort selbstständig das Gelände zu erkunden und wissenschaftliche Untersuchungen vorzunehmen. Was nicht so bekannt ist: Ein Jahr nach seiner Landung feierte der Roboter seinen ersten Geburtstag, indem er etwas tat, was niemand tun sollte - Happy Birthday für sich selbst singen.

Und noch schlimmer: Um die Batteriekapazitäten zu schonen, blieb es bei dem einen Mal, dass das Probenanalyse Werkzeug SAM (Sample Analysis at Mars) als Musikinstrument zweckentfremdet wurde - die weiteren acht "Geburtstage" arbeitete Curiosity still weiter, beobachtete das Wetter, maß die Strahlung und schickte Fotos seiner Umgebung Richtung Erde.

Um auch den zehnten Jahrestag nicht sang- und klanglos verstreichen zu lassen - und nebenbei etwas Werbung für die eigenen Produkte zu machen - hat sich Husqvarna etwas Besonderes ausgedacht. Das schwedische Unternehmen hat ein spezielles Software-Update entwickelt, damit seine Mähroboter Happy Birthday "singen" können. Also quasi von vielen kleinen Robotern auf der Erde, hin zum einsamsten Roboter im Universum.

Die Technologie für das bevorstehende Geburtstagsständchen basiert auf dem bestehenden Alarmsignal der Husqvarna Automower Mähroboter. Die Integrationsplattform IFTTT ermöglicht es Anwendern, individuell zu entscheiden, ihren Mähroboter "Happy Birthday" an diesem Tag singen zu lassen oder nicht.

So wird Ihr Automower Teil des Chors

Besitzer eines Husqvarna Mähroboters der Modelle 405X, 415X und 435X AWD werden via Husqvarna Automower Connect App über das Update informiert und eingeladen, das Update zu installieren. Anschließend können die Anwender entscheiden, ob sie dem Chor beitreten möchten. Wenn sie zustimmen, beginnt der Automower am 5. August um 12, 15 und 18 Uhr (Ortszeit) automatisch zu singen, als Hommage an das zehnjährige Jubiläum von Curiosity auf dem Mars.

Die Mähroboter können natürlich nicht nur Curiosity ein Geburtstags-Ständchen "singen". Husqvarna kündigte an, dass es den Besitzern der drei Automower-Modelle ab Anfang September dauerhaft den "Happy Birthday"- Song zur Verfügung stellen, um Familiengeburtstage zu verschönern. Weitere Informationen finden Sie hier.