"Natürlich würde ich gerne an der einen oder anderen Stelle noch mal mitmischen", erklärt Professor Dr. Andreas Meyer-Falcke, Ex-CIO der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und Gast der aktuellen TechTalk-Episode. Meyer-Falcke, der vor kurzem seine Berufsbezeichnung auf LinkedIn in "Unruheständler" umänderte, war zwar "nur 4 Jahre CIO", wie er selbst einräumt, beschäftigt sich jedoch schon seit über 25 Jahren mit Themen wie der Digitalisierung der Verwaltung.

Mit dieser Erfahrung war es ihm natürlich klar, dass er vor seiner Pensionierung Dinge wie die Digitalisierung der Behörden nicht zum Abschluss bringen konnte - auch, wenn er schon in seiner Zeit als Beigeordneter im Digitalisierungsausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf immer wieder danach gefragt wurde, wie er schmunzelnd berichtet: "Wann hören Sie denn endlich mal auf, so viel Geld beantragen zu wollen?"

"Die Digitalisierung wird nie zu Ende sein, deswegen gibt es auch nicht DAS Projekt", so Meyer-Falcke. Was ihn die letzten vier Jahre vornehmlich begleitet habe, sei das Onlinezugangsgesetz. Das wäre die externe Digitalisierung, also die Digitalisierung in Richtung Bürgerinnen und Bürger. Daneben haben ihn auch die interne Digitalisierung in Bezug auf Verwaltungsabläufe, elektronische Akten oder New Work beschäftigt.

Wichtig: Ruhestands-Readiness

Dennoch sei es für ihn kein Problem gewesen, abzuschalten. "Man weiß ja, dass man irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man tatsächlich - in meinem Fall als Beamter - pensioniert wird", erklärt Meyer-Falcke. Und als Humanmediziner kenne er eben auch die Situation, sowohl aus der abstrakten wissenschaftlichen Behandlung als auch von ganz vielen anderen Kollegen. Er wisse, wie wichtig es sei, sich auf diesen Zeitpunkt vorzubereiten, um hinterher nicht in ein Loch zu fallen.

Bei ihm selbst komme angesichts zahlreicher ehrenamtlicher Funktionen im Gesundheitswesen, seiner Rolle als Großvater und seinem Hobby Modelleisenbahn keine Langeweile auf, so der Ex-CIO. Ganz im Gegenteil: "Ich werde (zum Glück) immer noch das eine oder andere Mal gefragt: 'Jetzt sag doch mal was zu Digitalisierung und Gesundheitswesen'." Natürlich hat Meyer-Falcke auch einen Ratschlag für frischgebackene CIOs parat. Ihnen empfiehlt er, sich nicht frustrieren zu lassen: "Natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Das zu wissen und dann zu sagen 'Ja, da kommen wir durch' ist mindestens genauso wichtig, wie Ahnung von der Materie zu haben."