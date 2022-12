Der ehemalige CEO der kollabierten Kryptobörse FTX war in den letzten Wochen vielbeschäftigt: In diversen Interviews, Podcasts und zu anderen Gelegenheiten bemühte sich Sam Bankman-Fried (gerne als "SBF" abgekürzt), kritische Fragen von Journalisten, Influencern und Anlegern zur FTX-Pleite zu beantworten. Dabei zog er mit seinen wenig glaubwürdigen Unschuldsbeteuerungen und seiner respektlosen Angewohnheit, während der Gespräche Videospiele zu spielen, weiteren Unmut auf sich.

Gefallener FTX-CEO vor Auslieferung an die USA

Die Netzauftritte des Ex-CEOs dürften auch die US-Strafverfolgungsbehörden interessiert mitverfolgt haben. Wie die New Yorker Staatsanwaltschaft nun via Twitter mitteilte, wurde Bankman-Fried auf den Bahamas (seinem derzeitigen Wohn- und Aufenthaltsort sowie dem Firmensitz von FTX) festgenommen:

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time. — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

Welche konkreten Gesetzesverstöße dem einstigen Krypto-Wunderkind zur Last gelegt werden, ist bis dato nicht bekannt. Auch die Justizbehörden der Bahamas meldeten sich per Twitter zur Sache zu Wort - und bestätigten offiziell, dass eine Auslieferung von SBF an die USA im Raum stehe:

On 12 December 2022, the Office of the Attorney General of The Bahamas is announcing the arrest by The Royal Bahamas Police Force of Sam Bankman-Fried (“SBF”), former CEO of FTX. pic.twitter.com/CRNeLPAbVp — Latrae L. Rahming (DOC)???? (@latraelrahming) December 12, 2022

Seinen vorerst letzten Auftritt in Freiheit absolvierte SBF als Gast des Krypto-Podcasts "Unusual Whales". Dort wurde ihm auch die Frage gestellt, ob er sich Sorgen mache, in den USA verhaftet zu werden (ab Minute 39). Seine Antwort: "Ich glaube nicht, dass das passiert, aber ich habe mich noch nicht wirklich eingehend damit beschäftigt. Es wird ein Zeitpunkt kommen, an dem ich darüber näher nachdenken muss."

(fm)