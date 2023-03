Ausgelöst durch die Corona-Pandemie haben sich Telekonferenzen, Online-Meetings und Webinars explosionsartig ausgeweitet. Anfangs wurden dazu nur die vorhandenen Systeme mit dem Nötigsten aufgerüstet. Doch nach und nach zeigte sich, dass das bei Weitem nicht ausreicht. Gefordert sind heute auch im Home- und Mobile-Office professionelle Systeme, die ein Höchstmaß an Sicherheit, Verfügbarkeit und User-Experience bieten. Denn die technische Ausstattung ist der Grundpfeiler für produktive Arbeit, weil sie sich direkt auf die Motivation und Konzentrationsfähigkeit der Mitarbeiter auswirkt. Und zwar im Büro, zu Hause oder unterwegs.

Einfaches Managen und höhere Performance

Diese Erkenntnis hat zu weitreichenden Anpassungen bei der Endgeräte-Ausstattung geführt. So müssen die Systeme remote gemanagt und gewartet werden können, und auch die Security-Maßnahmen müssen einen maximalen Schutz bieten. Die Intel® vPro™ Plattform erfüllt diese hohen Anforderungen in vorbildlicher Weise.

"Eine wichtige Erkenntnis aus den Intel-Aktivitäten ist die, dass das Managen einer Plattform genauso wichtig ist wie die Performance", sagt Ling Chang, Manager Technical & Data Center Services bei HP. Dabei kann vPro beides. Der deutschen VAR Metacomp hat herausgefunden, dass der vPro-Einsatz die User-Produktivität durch einfachere Vernetzung und längere Akkulaufzeit um 27 Prozent steigert, und bei der Nutzung von Microsoft Office steigt die Produktivität um stolze 52 Prozent an. In einer von Forrester Consulting durchgeführten Studie sagten 74 Prozent der befragten IT-Experten, dass sie mit der Intel-vPro-Plattform die Kosten für die PC-Verwaltung senken konnten. Kein Wunder also, dass die großen OEMs wie Lenovo, Dell Technologies und HP, aber auch viele ISVs und Systemhäuser, eng mit Intel kooperieren, um die Intel-vPro-Plattform in ihrem Umfeld so oft wie möglich einzusetzen.

Technologie von Intel - Anwendungs-Knowhow von Partnern

Inzwischen ist aus den ersten Kooperationen ein umfassendes Ökosystem mit Hunderten an Partnern entstanden, die aus den unterschiedlichsten Bereichen stammen. Die intensive Zusammenarbeit ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation, bei der Intel die Technologie und die erforderliche Expertise beisteuert, wogegen die Partner über die entsprechende DNA und Kundenbeziehungen verfügen, um die Vorteile der Plattform in reale Kundenwerte zu verwandeln.

Besonders wichtig ist dabei, dass diese Kooperation keine Einbahnstraße ist, denn die Partner geben wertvolles Feedback, das in die Weiterentwicklung der Plattform einfließt. Das kann im Einzelfall bedeuten, dass bereits beim Design neuer Endgeräte eng mit Intel kooperiert wird, damit die nächste vPro-Version die neuen Systeme optimal unterstützt.

Das Ziel: End-to-End Lösungen mit großer Akzeptanz

Datto ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Software- und Techniklösungen, die von Managed-Service-Providern (MSPs) bereitgestellt werden. Aus der Zusammenarbeit von Intel und Datto entstand eine leistungsstarke Unterstützung von Dattos Plattform für Remote Monitoring & Management (RMM). Hier kommt Intels Endpoint-Management-Assistent (Intel® EMA) als Teil der vPro-Plattform zum Einsatz. So erhalten die MSPs einen sichereren und unterbrechungsfreien Fernzugriff auf die Hardware-Ebene der Client-Endgeräte - und zwar selbst dann, wenn das Betriebssystem nicht mehr richtig funktioniert.

bytesatwork ist ein deutscher Softwarehersteller (ISV) mit einem umfangreichen Angebot auf dem Gebiet von Device-as-a-Service (DaaS). So repräsentieren dessen DaaS-Lösungen manage4ALL und myCloudCenter ein umfassendes Paket für das Device Lifecycle Management. Zusammen mit verschiedenen anderen Lösungen, beispielsweise dem Cloud-Portal myCloudCenter, adressiert bytesatwork sowohl Großunternehmen als auch KMUs im Gesundheits- und Bildungswesen. Die Integration mit der Intel-vPro- Plattform bedeutet, dass den IT-Teams zum Managen der Endpoints sowohl Intel® EMA, als auch Intels Active-Management-Technik (Intel® AMT) zur Verfügung steht. Damit können die Administratoren und Operations-Spezialisten nicht nur die häufigsten Anwendungsprobleme lösen, sondern auch Netzwerk-Probleme, BIOS-Updates, Betriebssystem-Fehler und Sicherheitslücken remote managen.

Ziel der vielen gemeinsamen Aktivitäten von Intel und seinen Ökosystempartnern ist es, die Bedürfnisse und Strategien der Partner in die Produktplanung von Intel so einfließen zu lassen, dass effiziente End-to-End Lösungen entstehen, die eine große Marktakzeptanz aufweisen.

Fazit: Kooperation macht erfolgreich

Der Business-Fokus bei Intel vPro liegt heute auf einer intensiven und nutzenorientierten Kooperation mit dem wachsenden Ökosystem. Das zeigt sich insbesondere an den engen Abstimmungen zwischen Intels Strategie und den Plänen der Ökosystempartner. Folglich ist davon auszugehen, dass es in Zukunft immer mehr spezielle Ausprägungen der vPro-Plattform geben wird und somit diese hervorragende Management- und Sicherheitslösung noch in vielen neuen Systemen zu finden sein wird.

