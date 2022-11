Obwohl die Medien mittlerweile fast täglich über erfolgreiche Ransomware-Angriffe, den Diebstahl von Kreditkarten, geklauten Internet-Identitäten etc. berichten, legen die Deutschen eine geradezu sträfliche Unbekümmertheit im Umgang mit Passwörtern an den Tag. Die 20 beliebtesten Passwörter in Deutschland sind für Cyberkriminelle kein Hindernis - sie knacken sie in Sekundenfrist.

123456 - das beliebteste Passwort

Die Liste der beliebtesten Passwörter ermittelte Nordpass, ein Anbieter von Security-Diensten, in Zusammenarbeit mit unabhängigen, auf das Gebiet Cybersicherheitsvorfälle spezialisierten Fachleuten. Hierzu wurde eine 3TB-Datenbank analysiert. Insgesamt wurden im Zuge der Untersuchung die beliebtesten Passwörter in 30 Ländern analysiert. Auf den ersten Platz im weltweiten Ranking liegt dabei die Verwendung von "password" als Passwort. Hierzulande nimmt "123456" den Spitzenplatz ein.

Die Top 20 Passwörter

Und das sind die 20 beliebtesten Passwörter in Deutschland:

123456 password 123456789 12345 hallo passwort ficken 12345678 master 1234 qwertz hallo123 daniel killer 123 111111 super123 guest michael matrix

Erschreckend dabei ist zudem, wenn man die Zeit mit einbezieht, die Angreifer benötigen, um diese "Passwörter" zu knacken. In der Regel ist diese Art von "Schutz" binnen einer Sekunde überwunden. Lediglich "hallo123" hielt Angreifern etwas länger stand - wobei 17 Sekunden in der Praxis auch kein wirklicher Schutz sind. Unter dem Strich kommt Nordpass zu dem Ergebnis, dass 83 Prozent der Passwörter auf der diesjährigen Liste in weniger als einer Sekunde geknackt werden. Im Vergleich zu den Daten vom Vorjahr blieben zudem 73 Prozent der 200 häufigsten Passwörter unverändert.

Insgesamt weisen die deutschen Passwörter ähnliche Muster auf wie in vielen anderen Ländern. So ist "123456" nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern wie etwa in Kolumbien, Frankreich oderJapan das häufigste Passwort. Die Autoren der Untersuchung führen das darauf zurück, dass die Menschen im Umgang mit ihren Passwörterneinfach bequem sind und deshalb einfache Tastenkombinationen aus Zahlen, Buchstaben und Symbolen wählen.

Vornamen als Passwort

Eine weitere gängige und leichtsinnige Methode ist, den eigenen Namen als Passwort zu verwenden. In Deutschland gehören Daniel, Michael, Thomas und Dennis zu den beliebtesten Namen, die als Passwörter verwendet werden. Im globalen Rahmen sind Daniel, Thomas, Jordan, Michael, Marina und Jessica äußerst beliebt.

Liebesbekundungen

"Password" ist, wie bereits erwähnt, weltweit das am meisten verwendete Kennwort (über 4,9 Millionen Mal genutzt). Auch in Deutschland erfreut es sich großer Beliebtheit und landet auf Platz 2, während das deutsche "passwort" auf Platz 6 liegt. Aber auch das Genervtsein darüber, überhaupt ein Passwort anlegen zu müssen, spiegelt sich in der Passwortwahl einiger User wider: "fuckyou", "fuckoff", "fuckyou1" und ähnliche Passwörter waren besonders in Kanada, Australien und den Vereinigten Staaten beliebt. In Deutschland kam "ficken" auf Platz 7. Ein anderer Trend bei der Passwortwahl ist die Verwendung von Liebesbekundungen. "Iloveyou" und seine Übersetzungen in andere Sprachen ("teamo" in Spanien, "ichliebedich" in Deutschland usw.) sind neben "sunshine", "princess" und "love" sehr häufig verwendete Passwörter.

Passwörter der Frauen

Auch zwischen den Geschlechtern zeigen sich Unterschiede. Während bei den Männern hierzulande eher Passwörter wie "blabla" oder "ficken" hoch im Kurs stehen, nutzen Frauen Kennwörter wie "good123", "sommer" oder "teekanne". Wer selbst analysieren will, welche Passwörter etwa die Italiener nutzen - hier stehen etwa "ciao", "juventus" oder "napoli" ganz weit vorn in der Gunst der User - kann dies auf der Website von Nordpass tun. Dort können die Passwortlisten nach Ländern und Geschlechtern sortiert werden. Ebenso sind Vergleiche möglich.

Angesichts des sträflichen Leichtsinns bei der Passwortwahl kann an dieser Stelle nur noch einmal darauf hingewiesen werden: Ein sicheres Passwort sollte mindestens 12 Zeichen lang sein und jeweils nur für ein Konto verwendet werden. Zudem besteht es aus einer Mischung von Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Symbolen.