In der vom ITK-Verband Bitkom in Auftrag gegebenen Befragung gab die Hälfte (49 Prozent) der 505 teilnehmenden Industrieunternehmen (Mindestgröße 50 Mitarbeiter) an, dass die künftige Verfügbarkeit von 5G für sie wichtig ist. Bei Großkonzernen ab 2.000 Mitarbeitern waren es sogar zwei Drittel (66 Prozent). Derzeit planen oder diskutieren aber nur zwei von fünf Industrieunternehmen (42 Prozent) eine 5G-Versorgung, davon gut ein Drittel (36 Prozent) eine 5G-Versorgung durch einen Netzbetreiber. Nur sechs Prozent beschäftigen sich mit 5G über lokal nutzbare Frequenzen, die voraussichtlich noch in diesem Jahr zur Verfügung gestellt werden.

Aus Sicht des Bitkom ist diese Entwicklung bedenklich. "Wer sich jetzt nicht mit 5G beschäftigt, riskiert das Geschäft von morgen," erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg in einer Stellungnahme. Er wies darauf hin, dass die deutsche Industrie mit 5G einen enormen Schub bekomme. Die damit möglichen sehr hohen Bandbreiten und ultrakurzen Reaktionszeiten bildeten schließlich die Grundlage für die smarte Fabrik. Außerdem bemängelte Berg, dass die von der Bundesnetzagentur für die lokale Nutzung reservierten Frequenzblöcke brachlägen, wenn kaum ein Unternehmen davon Gebrauch machen will.

Vernetzte Produktion im Fokus

Wer sich bereits mit 5G beschäftigt, hat laut Bitkom-Umfrage unterschiedliche Anwendungsszenarien im Blick. Mehr als die Hälfte derjenigen Unternehmen, die den Einsatz von 5G planen oder diskutieren (54 Prozent), will 5G für die vernetzte Produktion einsetzen. Jedes zweite dieser Unternehmen (50 Prozent) plant damit Assistenzsysteme wie Augmented Reality und Virtual Reality, ebenso viele (49 Prozent) wollen die Echtzeit-Kommunikation zwischen Maschinen über 5G ermöglichen. Zwei von fünf (39 Prozent) sehen 5G für autonome Fahrzeuge und Transportsysteme vor. Und fast jedes dritte Unternehmen (31 Prozent), das sich mit 5G beschäftigt, will mobile Roboter einsetzen.

Unternehmen, für die 5G aktuell kein Thema ist, wollen vor allem andere Technologien nutzen. Das geben 70 Prozent an, ein ähnlich großer Anteil plant mit WLAN (vermutlich Wifi 6) statt mit 5G. Mehr als die Hälfte der 5G-ablehnenden Unternehmen (57 Prozent) sieht im neuen Mobilfunkstandard keinen Mehrwert, ein Drittel (32 Prozent) gab an, dafür kein Budget zu besitzen.

Grundsätzlich steht die Industrie dem Mobilfunkstandard der Zukunft jedoch sehr positiv gegenüber. Mehr als acht von zehn (84 Prozent) stimmen der Aussage zu, dass 5G die Produktivität deutscher Unternehmen massiv fördern wird, 70 Prozent sehen in 5G eine der wichtigsten Zukunftstechnologien. Hingegen sind fast ein Viertel (23 Prozent) der Meinung, dass die deutsche Wirtschaft auch ohne 5G nicht an Kraft verlieren würde. Nur vier Prozent geben an, dass Deutschland den 5G-Aufbau nicht brauche. Industrie sieht Deutschland nur im internationalen Mittelfeld

Schlechtes Zeugnis für 5G-Ausbau

Zum geplanten 5G-Ausbau stellt die Industrie dem Standort Deutschland ein durchwachsenes Zeugnis aus. Nur zwei Prozent der Industrieunternehmen sehen Deutschland im weltweiten Vergleich in der Spitzengruppe. Ein gutes Drittel (36 Prozent) verortet die Bundesrepublik im Mittelfeld. Für ebenso viele rangiert Deutschland unter den Nachzüglern. Mehr als jedes fünfte Unternehmen (22 Prozent) hält das Land gar für abgeschlagen.