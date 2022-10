Installieren

Für diesen Zweck bietet sich ClamAV an, ein freier, quelloffener Malware-Schutz. Er besteht aus mehreren Komponenten. Davon benötigen Sie auf jeden Fall den Virenscanner clamscan, der auf der Befehlszeile arbeitet, und den Dienst freshclam, der dazu dient, die Virensignaturen aktuell zu halten. Optional steht mit ClamTk auch eine grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung.

Alle drei Pakete lassen sich in einem Rutsch installieren. Dazu öffnen Sie das Terminal, was am schnellsten geht, indem Sie Strg + Alt + T drücken. Alternativ klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Icon Persönlicher Ordner, das standardmäßig auf dem Desktop vorhanden ist. Im Kontextmenü wählen Sie dann Im Terminal öffnen.

Setzen Sie nun folgenden Befehl ab:

sudo apt-get install clamav clamav-freshclam clamtk

Nachdem Sie Ihr Passwort eingegeben haben, bereitet Ubuntu die für die Installation notwendigen Operationen vor. Sie müssen im Terminal nur noch die Frage Möchten Sie fortfahren? mit j für Ja beantworten und Enter drücken.

Nach Viren scannen

Anschließend können Sie sofort im Terminal auf Virensuche gehen. Wenn Sie den Befehl clamscan ohne zusätzliche Optionen aufrufen, untersucht der Scanner lediglich das aktuelle Verzeichnis und meldet eventuell gefundene Viren, führt aber keine weiteren Aktionen durch. Alternativ können Sie clamscan beim Aufruf auch eine oder mehrere Dateien beziehungsweise Verzeichnisse mitgeben, zum Beispiel clamscan Downloads. Welche Parameter zur Verfügung stehen, verrät das Kommando clamscan -h oder ein Blick in die zugehörige Manpage.

Grafische Benutzeroberfläche öffnen

Um die grafische Benutzeroberfläche von ClamAV zu starten, wechseln Sie über das Raster-Icon im Dash (linke Seitenleiste) zu den Anwendungen. Dann geben Sie in das Suchfeld ClamTk ein und klicken auf das angezeigte Icon des Tools.

In dem Programmfenster lassen sich die wichtigsten Funktionen von ClamTk direkt aufrufen. Im Abschnitt Analyse beispielsweise können Sie eine Datei oder einen Ordner für den Virencheck aussuchen. Standardmäßig findet allerdings keine rekursive Suche statt. Das lässt sich ändern, indem Sie auf Einstellungen klicken und die Checkbox Ordner rekursiv durchsuchen aktivieren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, über den Planer eine Zeit vorzugeben, zu der Ihr persönlicher Ordner gescannt wird.

Ganz rund läuft die grafische Bedienoberfläche allerdings (noch) nicht. So lässt sich ClamTk reichlich Zeit, ehe eine Überprüfung startet, was häufig dazu führt, dass gleich mehrere Dialogboxen mit der Meldung ClamTk antwortet nicht angezeigt werden. In diesem Fall empfiehlt es sich, einfach abzuwarten. Nach einer Gedenkminute legt der Scanner dann doch los, und die Hinweisfenster schließen sich automatisch.

Um die Aktualisierung der Virensignaturen müssen Sie sich übrigens nicht selbst kümmern. Das geschieht in der Voreinstellung automatisch 24 mal am Tag. Dieses Intervall lässt sich über den Eintrag Checks in der Datei /etc/clamav/freshclam.conf festlegen.

Der Trick funktioniert mit Ubuntu 22.04 LTS. In anderen Versionen kann die Vorgehensweise abweichen.