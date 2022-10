Adobe-User, die Anwendungen wie Illustrator, InDesign und Photoshop nutzen, müssen künftig gleich zwei Abos abschließen. Sie benötigen nicht nur ein Abo für die eigentliche App, sondern auch ein Abo für die bislang vorinstallierten Farbbibliotheken, die sogenannten Pantone-Farbbücher. Kostenpunkt: rund 90 Euro pro Jahr, zusätzlich zu den Adobe-Abokosten.

Adobe entfernt nach eigenen Angaben sukzessive die Pantone-Farbbücher aus Illustrator, InDesign und Photoshop. Laut Adobe geschieht dies seit 16. August 2022 im Zuge von neu veröffentlichten Updates. Nach November 2022 soll es standardmäßig nur noch folgende Pantone-Farbbücher geben:

Wer auf weiter Pantone-Farben angewiesen ist, benötigt eine Pantone-Lizenz über das Pantone Connect-Plug-in, das in Adobe Exchange verfügbar ist.

Wer meint, dass er sich die Abokosten sparen kann, läuft Gefahr, im wahrsten Sinne des Wortes ein schwarzes Wunder zu erleben. Pantone-Farben, die es jetzt nur noch im Abo gibt, werden nämlich ohne Abo nur noch als schwarze Flächen dargestellt - auch in Dateien, die vor der Umstellung angelegt wurden.

Fun times ahead for #Adobe designers. Today, if you open a PSD (even one that's 20 years old) with an obscure PANTONE colour, it will remove the colour and make it black. Pantone want US$21/month for access, and Solid Coated goes behind the paywall in early November. pic.twitter.com/BUxzViYFaQ