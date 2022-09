Manch einem mag in diesen Tagen schon Mal das Lachen vergehen. Der Liter Diesel kostet 2,15 Euro, Putin droht mal wieder mit seinen Atomwaffen und in Italien gewinnt die Ultrarechte Giorgia Meloni die Wahl. Das Wetter ist nasskalt, aber die Heizung muss aus bleiben - und der Hund will raus. Wohin also mit all den Aggressionen? Gut dass es "TechRax" gibt.

Der Youtuber hat sich die knapp 1000 Euro teure "Apple Watch Ultra" kommen lassen, um sie - aus Testgründen, versteht sich - nach allen Regeln der Kunst zu zerstören. Wie er dabei vorgeht, ist allerdings etwas phantasielos. Ein Kunstwerk á la Banksy kommt jedenfalls nicht dabei heraus. TechRax "unboxt" erst einmal mit viel Liebe, um das Prachtstück dann in einem geschlossenen Behälter im wahrsten Sinne des Wortes einer Nagelprobe zu unterziehen. Anschließend packt er den großen Hammer aus, aber sehen Sie selbst…

Übrigens: Die Apple Watch schlägt sich in diesem ungleichen Duell ziemlich gut. Apples Claim von der "robustesten und leistungsfähigsten Apple Watch ever" wird zumindest nicht schlüssig widerlegt. Am Ende setzt sich dann aber doch das Gesetz der rohen Gewalt durch. (hv)