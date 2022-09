Nachdem bereits vor einigen Tagen Fotos und Videos vermeintlicher Gameplay-Szenen des kommenden Videospiel-Blockbusters "Grand Theft Auto 6" (GTA 6) im Netz kursierten, hat das verantwortliche Entwicklerstudio Rockstar Games via Twitter nun die Echtheit des Materials bestätigt. Das US-Unternehmen zeigt sich dabei in erster Linie enttäuscht darüber, dass die Fans auf diesem Weg ein Update zur heiß ersehnten Fortsetzung der Blockbuster-Spielereihe bekamen und räumt ein, dass seine Systeme kompromittiert wurden:

Erstmals waren Fotos und Videos des von Fans lange herbei gesehnten Open-World-Actionspiels in einem Gaming-Forum aufgetaucht. Wie "The Register" berichtet, soll der für den Leak verantwortliche Cyberakteur unter dem Pseudonym "teapotuberhacker" in Erscheinung getreten sein und behauptet haben, auch an dem Cyberangriff auf Uber beteiligt gewesen zu sein. Die Spielinhalte habe er über einen bei Rockstar intern von Entwicklern genutzten Slack-Kanal abgegriffen. Offensichtlich stand dabei zunächst auch eine Erpressung im Raum, wie dieser per Twitter geteilte Screenshot nahelegt:

“i am looking to negotiate a deal”



GTA VI leaker says they’ve woken up to thousands of messages and are calling on people from Rockstar/Take Two to contact them. pic.twitter.com/cnPs57NAt7