Es ist kein Zufall, dass viele ehemalige Spitzensportler als Coaching-Experten oder Führungskräfte-Trainer arbeiten, um das Miteinander im Unternehmen - die Teamarbeit - zu ordnen. Zum Glück muss man nicht gleich Trainer sein, um die eigenen Mitarbeiter zu Höchstleistungen zu führen. Aber wir alle können uns viel von deren Arbeitsweise abschauen. Folgend einige Tipps, die ich mir aus einzelnen Disziplinen ableiten konnte.

Teamrudern

Beim Teamrudern etwa legt der Steuermann die Strategie fest und leitet das Boot, während die Mannschaft gemeinsam für den Vortrieb sorgt. Für den Arbeitsalltag heißt das: Synchronisieren Sie Ihr Team so oft wie möglich, um die Effizienz zu steigern. Wenn Sie feststellen, dass einer Ihrer Mitarbeiter nicht folgen kann oder in einem "anderen Rhythmus rudert", nehmen Sie sich die Zeit und gehen Sie auf ihn ein. Nur wenn Ihr Team gut aufeinander abgestimmt ist und jeder weiß, was der andere macht, kann es seine volle Produktivität entfalten.

Staffellauf

Ein anderes Beispiel gibt der Staffellauf. Hier geht es nicht nur darum, wie schnell man laufen kann, sondern eben auch um das perfekte Zusammenspiel im Moment des Wechsels. Ähnlich hierzu sind auch Führungskräfte darauf angewiesen, schnell reagieren zu können. Sorgen Sie deshalb dafür, dass Ihr Team jederzeit in der Lage ist, miteinander in Kontakt zu treten und zusammenzuarbeiten - auch wenn sich nicht alle Mitarbeiter am gleichen Ort befinden. Geben Sie ihnen hierfür die nötigen Tools an die Hand, um die Arbeit zu erleichtern. Verringern Sie so Wartezeiten im Projekt und sorgen Sie dafür, dass keine Arbeitsunterbrechungen entstehen.

Bogenschießen

Oder nehmen wir das Bogenschießen; hier sind starke Nerven und Genauigkeit gefragt. Das ist bekanntermaßen auch im Arbeitsalltag vonnöten. Doch nicht immer kommunizieren wir wirklich konkret und drücken uns präzise genug aus. Hier rate ich: Kommunizieren Sie nicht nur verbal mit Ihrem Team, sondern sprechen Sie Mitarbeiter auch visuell an. Visualisieren Sie Ziele, damit sie einfacher nachvollziehbar sind. Ziele, die im Kopf zu Bildern werden und Gestalt annehmen, motivieren besser. Vermeiden Sie abstrakte Besprechungen und ein Zuviel an Fakten.

Reiten

Ein besonders schönes Bild ergibt sich beim Vielseitigkeitsreiten. Reiter und Pferd müssen gemeinsam schwieriges Gelände durchqueren und Hindernisse überwinden. Extrem wichtig ist dabei die Beziehung und Kommunikation zwischen beiden. Wenn das nicht auch an unseren Arbeitsalltag erinnert?

Meine Einschätzung: Führen Sie hier am besten regelmäßige Meetings mit Ihren Mitarbeitern oder Teammitgliedern durch. Seien Sie in Ihren Gesprächen unbedingt authentisch und entwickeln Sie Empathie für Ihre Teammitglieder. Als Führungskraft müssen Sie nicht jeden Arbeitsschritt Ihrer Mitarbeiter definieren, es ist nicht Ihre Aufgabe, alles selbst zu machen. Lassen Sie die Zügel locker, so dass Ihre Teammitglieder selbstständig neue Ideen entwickeln können. Finden Sie aber unbedingt heraus, mit welchen Hindernissen ihre Mitarbeiter zu kämpfen haben und beseitigen Sie diese.

Virtuelle Teams

In ihrer "Spotlight-Analyse: Virtuelle Teams benötigen eine starke Führung!" geben die Analysten von PAC 5 Tipps für das Führen virtueller Teams. Die Studie entstand mit Unterstützung mehrerer Unternemen, darunter Citrix. 1. Strategiefrage

1. Setzen Sie die Verbesserung der Zusammenarbeit auf die strategische Agenda. Wer im Unternehmen optimale Rahmenbedingungen für die virtuelle Teamarbeit schaffen will, braucht das Commitment der Führungsriege. 2. Vorbildfunktion

Leben Sie die Nutzung neuer Technologien vor. Der Einsatz neuer Technologien und der damit verbundene Change können Ängste und Bedenken bei den Mitarbeitern auslösen. Umso dringender sind Chefs in ihrer Vorbildfunktion gefragt. 3. Vertrauen

Etablieren Sie eine Vertrauenskultur. Virtuelle Zusammenarbeit erfordert Vertrauen in die Mitarbeiter. Umgekehrt ausgedrückt: Führungskräfte müssen „ein gewisses Maß an Kontrolle abgeben“, wie die Studienautoren schreiben. 4. Fingerspitzengefühl

Entwickeln Sie Fingerspitzengefühl: Die Analysten verhehlen nicht, dass die Führung virtueller Teams „enorme Herausforderungen“ mit sich bringt. Chefs sollen einerseits loslassen, dürfen auf der anderen Seite aber auch nicht den Faden zu den Mitarbeitern verlieren. Sie müssen Fingerspitzengefühl dafür entwickeln, welchen Bedarf an Führung welcher Mitarbeiter je nach Situation hat. 5. Persönlicher Kontakt

Sehen Sie den Mitarbeitern in die Augen. „Zusammenarbeit funktioniert auch in virtuellen Teams nur, wenn sich die Mitarbeiter persönlich kennen und verstehen sowie sich innerhalb der Gruppe und von den Führungskräften respektiert und anerkannt fühlen“, mahnen die Analysten. Virtuelle Teams sollten sich also von Zeit zu Zeit persönlich treffen.

Bahn-Radfahren

Zum Schluss muss ich als passionierter Radfahrer noch ein letztes Beispiel herausgreifen: das Bahn-Radfahren. Hier ist die Position der einzelnen Teammitglieder entscheidend - in der effektivsten Formation sind die Fahrer nur wenige Zentimeter voneinander entfernt. Nur ein kurzer Konzentrationsaussetzer, und alles kracht zusammen.

Ins Arbeitsleben übertragen heißt das: Führungskräfte müssen heute aufgrund dezentral verteilter Teams einen erhöhten Aufwand betreiben, um den Überblick zu behalten. Denn, wo auch immer sich die Mitarbeiter oder Projektmitglieder befinden, stehen Sie als Führungskraft in der Verantwortung, für eine reibungslose Zusammenarbeit zu sorgen. Traditionelle Herangehensweisen und Methoden greifen nur noch bedingt. Das heißt, so wie sich die Generation der Arbeitskräfte und die Art der Arbeitsverrichtung selbst ändert, müssen wir auch unsere Führungsstile anpassen. Vielleicht helfen die Sportvergleiche, um sich einzelne Tipps einfacher in Erinnerung rufen zu können.