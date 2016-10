IBM reagiert nach eigenen Angaben mit dem Investment auf die steigende Nachfrage von Kunden, die ihre Prozesse mit Hilfe von IoT und künstlicher Intelligenz transformieren wollen. Bereits jetzt gibt es laut IBM zirka 6000 Kundenprojekte, bei denen Watson-IoT-Lösungen und -Services zum Einsatz kommen - 2000 mehr wie noch acht Monate zuvor.

Der Ende 2015 eröffnete Watson-IoT-Hauptsitz soll dabei Heimat der ersten Einrichtungen für die Zusammenarbeit - neudeutsch Collaboratories genannt - zum Thema kognitive IoT sein. Dabei handelt es sich um Hands-on-Industrielabore, in denen Kunden und Partner mit den über 1000 in München ansässigen Entwicklern, Beratern, Forschern und Experten an der Entwicklung innovativer Lösungen für die Automotive-, Elektronik-, Fertigungs-, Gesundheits- und Versicherungsbranche arbeiten. Gemeinsam sollen sie die schwierigsten Herausforderungen ihrer jeweiligen Branchen bewältigen; neue Konzepte und Technologien zur Erstellung von IoT-Lösungen einsetzen; neue Geschäftsmodelle, Lösungen und Dienstleistungen entwickeln und testen und so die Grenzen dessen, was mit IoT möglich ist, erweitern.

"Deutschland ist an der Spitze der Industrie-4.0-Initiative", erklärte Harriet Green, Leiterin von IBM's weltweitem Watson-IoT-Geschäft, "und indem wir unsere Kunden und Partner einladen, uns in München zu begleiten, bieten wir unser Talent und unsere Technologien an, um das Versprechen von IoT einzulösen und eine weltweite Hochburg für kollaborative Innovation einzurichten."

IoT-Produkte und -Strategien der Hersteller

Im Zukunftsmarkt des Internet of Things (IoT) bringt sich nahezu jeder große IT-Hersteller in Stellung. Manchmal ist der Marktzugang nachvollziehbar, manchmal werden auch Nebelkerzen geworfen und vorhandene Produkte umdefiniert. Wir geben einen Überblick über die Strategien der wichtigsten Player. Microsoft

Wie über 200 andere Unternehmen war der Softwarekonzern bis vor kurzem Mitglied in der von Qualcomm initiierten Allianz AllSeen und wechselte kürzlich in die neu formierte Open Connectivity Foundation. Deren Ziel ist die Entwicklung einer einzelnen Spezifikation oder zumindest eines gemeinsamen Sets an Protokollen und Projekten für alle Typen von IoT-Geräten. Microsoft

Auf Client-Seite fungiert Windows 10 IoT Core als mögliches Betriebssystem für industrielle Geräte. Das Beispiel zeigt ein Roboter-Kit. Microsoft

Als Cloud-Plattform stellt Microsoft die Azure IoT-Suite bereit. Diese enthält bereits einige vorkonfigurierte Lösungen für gängige Internet-of-Things-Szenarien. Mit dem Zukauf des italienischen IoT-Startups Solair wird das Portfolio erweitert. Cisco

Cisco will im Zukunftsmarkt IoT eine wichtigere Rolle spielen. Deshalb hat das Unternehmen Anfang Februar 2016 angekündigt, den Plattform-Betreiber Jasper Technologies für 1,4 Milliarden Dollar in bar zu übernehmen. Jasper Technologies bietet Enterprise-Kunden mit der Plattform "Jasper Control Center" eine schlüsselfertige SaaS-Lösung für die weltweite Umsetzung von IoT-Projekten. Amazon

Mit seiner weltweit führenden Cloud-Infrastruktur ist Amazon Web Services (AWS) prädestiniert für den IoT-Markt. Zu den Produkten, mit denen AWS die Konkurrenz herausfordert, gehört "Amazon Machine Learning" - ein Dienst, der für die Analyse von IoT-Sensordaten geeignet ist. Beim Machine Learning können Anwender anhand bestimmter Algorithmen Muster in Daten erkennen, daraus Prognosemodelle entwickeln und gegebenenfalls präventiv Veränderungen einleiten. IBM

Im März 2015 hat Big Blue mitgeteilt, über die nächsten vier Jahre rund drei Milliarden Dollar in den Aufbau einer IoT-Division zu investieren. Sie soll innerhalb des Unternehmensbereichs IBM Analytics angesiedelt sein. IBM will hier neue Produkte und Services entwickeln. Im Zuge dessen wurde auch die "IBM IoT Cloud Open Platform for Industries" angekündigt, auf der Kunden und Partner branchenspezifisch IoT-Lösungen designen und umsetzen können. Intel

Obwohl sich Intel mit seinen Ein-Prozessor-Computern "Galileo" und "Edison" im Bereich der Endgeräte für das Zeitalter von Wearables und IoT schon gut gerüstet sieht, will das Unternehmen mehr vom Kuchen. "Das Internet of Things ist ein End-to-End-Thema", sagte Doug Fisher, Vice President und General Manager von Intels Software and Services Group, zur Bekanntgabe der IoT-Strategie vor einem halben Jahr. Deren Kernbestandteil ist demnach ein Gateway-Referenzdesign, das Daten von Sensoren und anderen vernetzten IoT-Geräten sammeln, verarbeiten und übersetzen kann. Intel

Im Zentrum der IoT-Strategie des Chipherstellers steht eine neue Generation des "Intel IoT Gateway". Auf Basis der IoT Plattform bietet Intel eine Roadmap für integrierte Hard- und Software Lösungen. Sie umfasst unter anderem API-Management, Software-Services, Data Analytics, Cloud-Konnektivität, intelligente Gateways sowie eine Produktlinie skalierbarer Prozessoren mit Intel Architektur. Ein weiterer maßgeblicher Bestandteil der Roadmap ist IT-Sicherheit. SAP

Bei der SAP IoT-Plattform "HANA Cloud Platform for IoT" handelt es sich um eine IoT-Ausführung der HANA Cloud Platform, die um Software für das Verbinden und Managen von Devices sowie Datenintegration und -analyse erweitert wurde. Die Edition ist integriert mit SAPs bereits vorgestellten IoT-Lösungen "SAP Predictive Maintenance and Service", "SAP Connected Logistics" und "Connected Manufacturing". Hewlett-Packard

HP hat Ende Februar 2015 seine "HP Internet of Things Platform" präsentiert. Das Unternehmen richtet sich damit an "Communications Service Providers", die in die Lage versetzt werden sollen, "Smart Device Ecosystems" zu schaffen - also in ihren Netzen große Mengen an vernetzten Produkten und Endgeräten zu verwalten und die entstehenden Daten zu analysieren. Google

Googles IoT-Engagement konzentriert sich bislang hauptsächlich auf das Smart Home. Zu den IoT-Lösungen von Google zählen das Android-Derivat "Brillo", ein "Betriebssystem für das Internet der Dinge". Es handelt sich um eine abgespeckte Android-Variante, die möglichst viele Prozessoren und Connectivity-Standards unterstützen soll. Daneben gibt es das Datenbanksystem BigQuery für Large Scale Data Analytics, die Applikationsplattform Firebase und den Echtzeit-Messaging- und Streaming-Dienst Cloud Pub/Sub. Bosch Software Innovations

Beim Thema Internet of Things nur an IT-Player zu denken, wäre zu kurz gegriffen. Eine Reihe von Industriekonzernen beschäftigt sich seit Langem intensiv mit dem Thema und investiert eine Menge Geld. Bosch hat schon 2008 mit der Übernahme von Innovations Software Technologies und 2011 mit dem Kauf von Inubit wichtige Weichenstellungen eingeleitet. Siemens

Auch Siemens hat im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie das Thema Industrie 4.0 und IoT längst nach ganz oben auf die Agenda gesetzt. Allerdings nähert sich der Automatisierungsriese dem Markt anders an als die Herausforderer aus dem IT-Lager. Siemens bringt seine über Jahrzehnte gewachsene Kompetenz im Product-Lifecycle-Management ins Spiel. Die "Digital Enterprise Software Suite" der Münchner soll Kunden helfen, ihre industrielle Wertschöpfungskette mit PLM, Manufacturing Execution System (MES), Manufacturing-Operations-Management (MOM) und Totally Integrated Automation (TIA) zu optimieren. Flankiert wird das Ganze von der Collaboration-Plattform "Teamcenter". PTC

Mit der Übernahme von ThingWorx konnte der amerikanische Softwareanbieter PTC zu Beginn vergangenen Jahres zum Kreis der vielversprechendsten Internet-of-Things-Anbieter aufschließen. Das Unternehmen bietet mit "ThingWorx" eine Plattform für die Entwicklung und Inbetriebnahme von IoT-Anwendungen in Unternehmen an.

Kooperation mit Schaeffler

Im Zuge der Ankündigung stellte IBM auch neue Kooperationspartner vor. So hat Schaeffler eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit IBM unterzeichnet. Der Automobilzulieferer plant, die digitale Transformation der gesamten Geschäftsprozesse und Lösungen für Kunden mit Watsons kognitiver Intelligenz und den Erkenntnissen von Milliarden von Sensoren zu beschleunigen, und der weltweit führende Hersteller von kognitiven Lösungen im Mobilitätsbereich zu werden. Indem der Konzern die Konnektivitäts- und Analysefähigkeiten von IBM's Cloud-basierter Watson IoT-Plattform nutzt, will er enorme Mengen von Daten von Sensoren und Devices rund um seine Arbeitsprozesse analysieren und so Einblicke liefern, wie man flexibler werden, schneller Entscheidungen treffen und die Leistungsfähigkeit von Ausrüstung im Betrieb verbessern kann.

Aerialtronics wiederum, ein in den Niederlanden ansässiger Designer und Hersteller von unbemannten Flugsystemen für die Industrie, hat die ersten kommerziellen Drohnen mit kognitiven Computing-Funktionen von IBM Watsons IoT-Plattform angekündigt. Die Flugzeuge erlauben es Unternehmen aus verschiedenen Branchen, qualitativ hochwertige Inspektionsdienste vorzunehmen, von der Überwachung von Verkehrsmustern in Großstädten bis zur Inspektion von Windkraftanlagen, Bohrinseln und Mobilfunkmasten. Wartungsteams können die Drohnen vom Boden aus einsetzen, und erhalten mithilfe von High-Definition-Kameras und Watson Visual Recognition Analytics sofort eine komplette 360-Grad-Sicht auf die Situation.

IBM kündigte außerdem eine Reihe neuer Angebote für IoT-Kunden und -Entwickler an: So erlaubt es die Watson IOT Blockchain, IoT-Daten über die IBM Watson IoT Plattform mit einer sicheren privaten Blockchain zu verbinden. Dies reduziert für Unternehmen Kosten und Komplexität, über ein Netz aus Menschen und Dingen (IoT) Geschäfte abzuwickeln. Die Funktion ist vollständig in IBM Blockchain integriert.

Außerdem hilft eine neue Serie von IoT-Security-Lösungen und -Dienstleistungen Unternehmen dabei, proaktiv potenzielle Risiken zu identifizieren und ihre Geräte vor Angriffen zu schützen. Verbesserte Sicherheitsfunktionen in der Watson-IoT-Plattform bieten zudem eine Sichtbarkeit auf potenzielle Risiken im gesamten Netzwerk, Warnungen für sofortige Benachrichtigung und automatische Antworten, die sich individuell an die jeweilige Kundenumgebung anpassen lassen. Das Dienstleistungsangebot umfasst auch eine erweiterte Sicherheitsbewertung, eine Bedrohungsanalyse, um Anomalien zu identifizieren und eine Anonymisierung der Daten zur besseren Auswertung.

Zu den weiteren neuen Angeboten rund um Watson IoT zählen neue Sprachschnittstellen für Kunden, die im Haus, in Autos, Geschäften, Hotes oder Büros eingesetzt werden können. So nutzt etwa Local Motors bei seinem autonomen Fahrzeug Olli ein auf IBM Watson basierendes Sprach-Interface für die natürliche Kommunikation mit den Fahrgästen. Eine andere neue Ressource ist das Cognitive IoT Cookbook: Es bietet Entwicklern neue Rezepte zur Lösung von Herausforderungen rund um das Thema kognitive IoT und die Nutzung von Watsons Natural Language APIs.