Geht es um IaaS-Dienste auf Enterprise-Niveau, ist Amazon Web Services (AWS) nach Einschätzung von Analysten noch immer das Maß der Dinge. Microsoft allerdings macht mit dem wachsenden Azure-Portfolio Boden gut, und auch bei Google mit seiner Cloud Platform sehen die Auguren Fortschritte. Das Marktvolumen vergrößert sich stetig. Gartner beispielsweise taxiert die Umsätze im weltweiten IaaS-Markt für 2016 auf 25,3 Milliarden Dollar, 2018 sollen es schon 45 Milliarden sein.

Kein Wunder also, dass die "Hyperscaler" im Cloud-Geschäft ihre Angebotspalette immer weiter ausbauen. Die Entscheidung für einen Cloud-Provider wird damit nicht leichter. Vor diesem Hintergrund hat Gartner die drei führenden Plattformen auf den Prüfstand gestellt und anhand von 234 Kriterien bewertet. Die Analysten unterscheiden dabei in erforderliche, bevorzugte und optionale Features. In einer ähnlich angelegten Untersuchung vor drei Jahren erfüllte AWS 92 Prozent der von Gartner als erforderlich definierten Kriterien für IaaS-Dienste. Microsoft lag mit 75 Prozent noch deutlich zurück. Im aktuellen Vergleich aus dem vergangenen Jahr kommt Amazon zwar erneut auf 92 Prozent, doch Microsoft ist dem Marktführer mit 88 Prozent dicht auf den Fersen. Auch Google kommt mit seiner Cloud Platform voran und erreicht immerhin 70 Prozent.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, welche Vor- und Nachteile die Plattformen mitbringen und für welche Zwecke sie sich jeweils besonders eignen.

