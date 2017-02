Integrierte IaaS-Infrastruktur-Landschaften erfordern OpenStack. Diese These erläutert ein Webcast der Computerwoche am 15. Februar um 15 Uhr. Haben die Nutzer Fragen, können sie diese in einem anschließenden Live-Chat einbringen.

Keine Frage ist die Bedeutung von OpenStack jedenfalls für Frank Strecker, Senior Vice President Cloud Partner Products & Ecosystems bei T-Systems International. Dass zurzeit immer mehr Technologie-Anbieter und Anwender auf den Zug aufspringen, wundert ihn nicht. Die Fähigkeit zur Innovation setzt eine Technologie voraus, die quelloffen ist und an der man selbst mitwirken kann.

Im Gespräch mit Detlef Korus von der Computerwoche erklärt Strecker, wie weit das OpenStack-Ökosystem inzwischen gediehen ist und wie der IT-Chef mehr Einfluss auf die gesamte Infrastruktur gewinnt. Er schildert Anwendungsszenarien und führt aus, warum OpenStack Firmen vor Vendor-Lock-in schützt.

Der Webcast ist der dritte Teil der Reihe "360° Cloud" in Kooperation mit T-Systems.

Hier für den Webcast anmelden