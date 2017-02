Die Zielsetzung von UCC besteht darin, Kommunikation und Information im Unternehmen zu vereinheitlichen. Jeder Mitarbeiter soll jederzeit und von überall aus uneingeschränkten Zugriff auf Informationen und Geräte erhalten. Damit ist auch die uneingeschränkte Kommunikation zwischen Mitarbeitern und mit Kunden möglich. Daten, Sprache, Videotelefonie, Konferenzen, VoIP, Mobilkommunikation und IT Technologie werden per UCC zusammengeführt. Das geschieht, indem UCC alle relevanten Applikationen inklusive der nötigen Arbeitsumgebungen integriert, die mit der Unternehmenskommunikation verknüpft sind. Das können sein:

• Unified Messaging (UM)

• Videokonferenzen

• Instant Messaging (IM)

• Webkonferenzen

• Voice over IP

• Fixed-Mobile Convergence (FMC)

• Computer-Telefonie-Integration (CTI)

Es entsteht eine integrierte Kommunikationsplattform, mit der sich Geschäftsprozesse deutlich optimieren lassen. Geschäftskritische Anwendungen wie CRM (Customer Relationship Management) und ERP (Enterprise Resource Planning) verbessern sich damit signifikant.

Worauf kommt es beim Einrichten von UCC an?

Die flexible UCC-Technologie hat einen hohen Customizing-Grad, lässt sich also optimal an die Unternehmensbedürfnisse anpassen. Nutzer arbeiten effizienter, die Kosten für die Kommunikation sinken, die Kostenkontrolle verbessert sich. Bei der Einrichtung sind einige Dinge zu beachten:

• Bestehende Applikationen sind zunächst zu analysieren. Ihre Einbindung ist oft, aber nicht immer möglich. Anschließend erfolgt die frühzeitige Planung der integrierten UCC Kommunikationsplattform auf der Basis geeigneter Technologien.

• Die durchgängige UCC-Strategie ist ausschlaggebend für den Erfolg (kein “Stückwerk”).

• Die richtige Lösung entsteht, indem Systeme richtig kombiniert werden.

Vorteile der Unified Communication & Collaboration

Die Vorteile sind vielfältig. Mitarbeiter erleben eine einheitliche Experience auf all ihren Endgeräten. Dort vereinfacht sich die Bedienung bei der Kommunikation untereinander und mit externen Teilnehmern (Kunden, Geschäftspartner). Auf dem normalen Telefon ohnehin, aber auch auf dem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC lässt sich eine UCC-Anwendung intuitiv bedienen. Dabei bietet sie sämtliche bekannte Funktionalitäten. Mit den passenden IP-Endgeräten sind selbstverständlich Video-Konferenzen möglich.

Außerdem lassen sich CRM- und ERP-Systeme integrieren. Durch eine vollständige CRM-Integration sieht der Support bei einem Anruf von Bestandskunden sofort die Daten des Anrufers, die gebündelt auf dem Schirm des Supporters erscheinen. Des Weiteren sind Weiterleitungen und das Initiieren von Anrufen aus externen CRM-Systemen möglich. Per Instant Messaging können Kollegen viel einfacher als vorher untereinander Kontakt halten. Video-Calls erfolgen so einfach wie noch nie, Video Konferenzen erleben die TeilnehmerInnen in HD-Qualität. Es lässt sich so ein virtueller Konferenzraum mit Teilnehmern einrichten, die räumlich sehr weit voneinander entfernt operieren.

Eine weitere nützliche Funktion ist das Desktop- und File-Sharing: Mitarbeiter können sich untereinander per Mausklick ihren Bildschirm zeigen. Das ist für interaktive Präsentationen oder einfach für den effizienten Informationsaustausch im ganz normalen Geschäftsbetrieb sehr nützlich. Dateien lassen sich per Drag & Drop an den Gesprächspartner verschicken. Dabei muss der Sender nicht einmal die Anwendung verlassen. Die Telefonanlage wird selbstverständlich nahtlos in das UCC-System integriert. (mb)