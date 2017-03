Eines vorneweg: Es geht hier nicht etwa darum, in jeder denkbaren Situation ablehnend zu reagieren. In diesem Video erfahren Sie anhand von Pareto-Regel, persönlichem Plansoll und dem "typischen" Kollegen, der gerne mal um einen Gefallen bittet, drei Kriterien, nach denen Sie erkennen können, was in einer bestimmten Situation wirklich wichtig ist.