Dass Las Vegas mehr zu bieten hat als trockene Hitze wissen wir nicht erst seit "Fear and Loathing" und "Hangover". Schließlich ist es mittlerweile Tradition, dass das Tech-Jahr von der Consumer Electronics Show in der Spielermetropole eingeläutet wird. Dabei ist das Jahr 2017 für die Fachmesse ein ganz Besonderes: Denn die CES feiert heuer ihr 50-jähriges Jubiläum.

Entsprechend ausgiebig ergeht man sich beim Veranstalter - der Consumer Technology Association - in Superlativen: Die Messe soll 2017 größer, besser und vielfältiger als je zuvor ausfallen. Dazu hat man nicht nur neue Marketplaces und Services etabliert, sondern konnte nach eigenen Angaben auch über 850 neue Aussteller gewinnen.

CES-Neuheiten 2017

Das heißt im Klartext: Noch mehr Devices, noch mehr Intelligenz, noch mehr Speed. Wir haben die schärfsten neuen Produkte, Gadgets und Technologien die die CES 2017 zu bieten hat, für Sie zusammengetragen:

Sie sehen also, ein Besuch auf der CES lohnt sich trotz des etwas längeren Anfahrtsweges. Zu begrüßen ist insbesondere, dass die Hersteller dem Thema IT-Sicherheit - insbesondere im Bereich Smart Home - deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken. Das dürfte nicht zuletzt den zahlreichen "Cyber-Zwischenfällen" im letzten Jahr zu verdanken sein, die das Thema Computersicherheit in die Mainstream-Medien katapultiert haben.

Die Geschichte der Consumer Electronics Show

Die Geschichte der Consumer Electronics Show reicht zurück bis ins Jahr 1967. Die Erstauflage findet in New York statt - allerdings ist die CES damals noch keine eigenständige Messe, sondern ein Ableger der Chicago Music Show. Bei ihrer Premiere zieht die CES 17.500 Besucher und mehr als 100 Aussteller an. Eröffnet wird die Veranstaltung damals vom 2011 verstorbenen Motorola-Gründer Bob Galvin.

Über die Jahre feiern viele bekannte Produkte und Technologien ihre Premiere auf der Consumer Electronics Show, darunter zum Beispiel der Videorekorder (1970), der CD-Player (1981), Commodores legendärer C64 (1982) oder auch die DVD (1996). Ab 1978 findet die CES im Januar in Las Vegas statt - bis 1994 allerdings als Winter-CES. Im Juni eines jeden Jahres wird in diesem Zeitraum zusätzlich eine Sommer-CES in Chicago abgehalten. Letztere verliert allerdings über die Jahre zunehmend an Bedeutung. Das führt letztlich dazu, dass die Messe für Unterhaltungselektronik einmal jährlich in Las Vegas ihr Zuhause findet.

CES Historie

Die Consumer Electronics Show hat sich zu einer der wichtigsten Tech-Messen weltweit entwickelt. Doch wo heute autonome Autos, 4K TVs und kabellose Devices die Hallen füllen, gab es früher Plattenspieler, Kassetten und Schwarz-Weiß-TVs zu sehen. In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf die bewegte Geschichte der CES. Das CES-Debüt

Die Consumer Electronics Show gibt 1967 in New York ihr Debüt - als "Sidekick" der Chicago Music Show. 117 Aussteller sind damals vertreten - auch der Plattenspieler-Hersteller Scott. Was genau es mit der Puppe auf sich hat? Wir wissen es nicht. Aber das Bild beweist: Show und Shine war auf der Consumer Electronics Show schon immer Pflicht. Der Siegeszug der Kassette

Lange bevor Musik zum digitalen Produkt wird, heißen die State-of-the-Art Medien Vinyl und Kassette. Letztere wird bereits 1962 von Philips entwickelt. Im Jahr 1968 beginnt der weltweite Siegeszug der Kassette, die auch auf der CES offensiv beworben wird. Die Grundstruktur

Die Technologien, die es auf der CES zu sehen gibt, haben sich gewandelt. Eines ist jedoch unverändert geblieben: Die Standstruktur. Immer noch reiht sich Hersteller an Hersteller und sie alle sind immer noch mehr als bemüht, DAS nächste große Hitprodukt an den Mann zu bringen. Farbenspiele

Das CES-Farbkonzept, das auf diesem Bild zelebriert wird lässt keinen Zweifel: Die Siebziger sind da. Die CES steht 1972 kurz vor dem internationalen Durchbruch - ab 1973 wird sie zweimal jährlich abgehalten. Marken aus einer anderen Ära

Im Jahr 1973 sind auf der CES - neben den heute noch vertretenen Schwergewichten wie Panasonic - auch Firmen vertreten, die heute längst Geschichte sind. Die Computer sind da

Ende der 1970er Jahre hat sich die CES als Tech-Messe etabliert und wird auch für Computer-Hersteller zunehmend attraktiver. Die Computerworld berichtet im Jahr 1979, dass circa 30 Computer- und Peripheriegeräte-Hersteller zugegen sind. Darunter auch ein Unternehmen namens Apple, das seine Produkte in der Suite eines nahegelegenen Hotels präsentiert. Business-Messe

Dass die CES seit jeher auch eine bedeutende Business-Messe ist, verdeutlicht dieses Foto aus dem Jahr 1981. Inzwischen setzt man allerdings eher auf Business Casual und auch die Aktentaschen wurden durch Smartphones ersetzt. Japanische Dominanz

Ein Markenname taucht auf vielen CES-Fotos der 1970er und 1980er auf: Fisher Electronics. Der traditionsreiche US-Hersteller wird 1975 vom japanischen Elektroriesen Sanyo geschluckt. Die Marke bleibt jedoch zunächst erhalten und entwickelt sich zu einer echten Macht auf dem Consumer-Markt. Erst mit der Übernahme von Sanyo durch Panasonic im Jahr 2010 wird die Marke eingestampft. Die kabellose Revolution

Das schnurlose Festnetztelefon ist auf der CES 1989 eine absolute Sensation. Das "Freedom Phone" von Southern Bell ist eines von vielen Modellen der Telefonanbieter. Klappe zu...

Im jahr 1996 ist das Smartphone noch Zukunftsmusik. Ein Hit auf der CES ist in diesem Jahr das erste Klapphandy von Motorola. Aus heutiger Perspektive fragt man sich, wie unsere Smartphones wohl in 20 Jahren aussehen. Sommerspiele

Dieses Foto zeigt die Erffnung der Sommer-CES im Jahr 1990. Wegen sinkender Besucherzahlen gerät die Sommer-CES in Straucheln: Von 1995 bis 1998 versucht man die Messe an verschiedenen Orten zu etablieren - ohne Erfolg. Die Sommer-CES im Jahr 1998 wird abgesagt - danach wird das Event vollständig beerdigt. Persönliche, digitale Assistenten

Die Tech-Branche wird Anfang der 1990er von neuen technologischen Errungenschaften befeuert. Im Jahr 1993 heißt eine der größten Attraktionen: PDA. Die Handhelds sind quasi Smartphone-Vorläufer ohne Telefon-Funktion.

Mit Material von IDG News Service.