Anfang der Woche hieß es in einem Bericht des Wall Street Journal noch, dass Apple beim iPhone 8 statt auf den eigenen Stecker-Standard Lightning, auf USB Typ C setzen wird. Das sei allerdings nicht ganz richtig, wie der Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities jetzt in einem neuen Bericht mitteilt. Kuo hat einen guten Kontakt zu den Zulieferern für Apple und konnte daher in der Vergangenheit oft präzise Informationen zu den Plänen des Unternehmens liefern. Ihm zufolge verbaut Apple auch im iPhone 8 weiterhin einen Lightning-Port, will aber die Ladetechnik von USB-C übernehmen, um eine Schnellladefunktion in das iPhone zu integrieren.

Für die Umsetzung wird das Ladekabel auf der einen Seite einen Lightning- und der anderen Seite einen USB-C-Anschluss besitzen. Diese Kombination verwendet Apple bereits beim iPad Pro 12.9, das schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten via USB 3.0 und Schnellladefunktion mit einem Lightning-auf-USB-C-Kabel unterstützt. Allerdings gibt Kuo auch zu bedenken, dass Apple es für die Umsetzung schaffen muss, die Stromzufuhr so zu regulieren, dass auch die Datenübertragung weiterhin möglich ist. Immerhin soll das iPhone 8 weiterhin beim Aufladen auch synchronisiert werden können. Im iPad Pro wäre das von daher einfacher, da genug Platz für die entsprechende Ladetechnik verfügbar ist.

Der Einsatz eines neuen Kabels brächte natürlich entsprechende Probleme mit sich. Sollte es zu der Umstellung kommen, können Besitzer des iPhone 8 keines der alten Netzteile mehr verwenden und müssen einen entsprechenden Adapter oder ein weiteres Netzteil holen. Auch um das iPhone 8 mit dem PC zu verbinden, wäre dann ein Adapter notwendig, da derzeit wenige Desktop-PCs mit USB-TYP-C-Anschlüssen ausgestattet sind. Weniger problematisch wird es für Besitzer des aktuellen 12-Zoll-MacBooks, das nur über einen USB-C-Anschluss verfügt.

Bleibt zu hoffen, dass Apple an dieser Stelle so vorausschauend ist wie Google beim Pixel (XL). Dem Flaggschiff-Smartphone hatte der Suchmaschinengigant einen Adapter und ein weiteres Kabel beigelegt, wodurch die Besitzer sich entsprechendes Zubehör nicht selber kaufen mussten.

