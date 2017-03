Apple nennt das in diesem Jahr erscheinende Jubiläums-iPhone möglicherweise nicht iPhone 8, sondern "iPhone Edition". Das geht aus einem aktuellen Bericht der zumeist gut informierten japanischen Webseite Macotakara hervor. Mit dem Namen will Apple den Premium-Charakter des Smartphones gegenüber dem iPhone 7S (Plus) hervorheben, ähnlich wie es das Unternehmen bei der mit einem Keramik-Gehäuse ausgestatteten Apple Watch "Edition" der Serie 2 gemacht hat.

Allerdings ist sich Apple derzeit wohl noch nicht sicher, welche Displaytechnologie und welches Gehäusematerial beim "iPhone Edition" Verwendung finden wird. Aktuell werden verschiedene Prototypen mit LCD-Panel und mit AMOLED-Display getestet, die in Gehäuse aus unterschiedlichen Werkstoffen wie Glas, Aluminium oder auch Keramik eingefasst sind. Wichtig ist es Apple dabei vor allem zu überprüfen, welche Kombination bei der Massenproduktion am schnellsten und einfachsten herzustellen und davon am wiederstandsfähigsten ist. Pläne für ein an den Längsseiten des iPhone gebogenes Display wurden angeblich bereits verworfen, weil der Produktionsaufwand zu hoch wäre und das Display die ersten Falltests nicht zufriedenstellend überstanden hatte.

Wie Macotaka weiter berichtet, kommt das iPhone Edition erst nach iPhone 7S und iPhone 7S Plus auf den Markt, voraussichtlich im September dieses Jahres werden die drei neuen Modelle gemeinsam vorgestellt. Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Digitimes aus der vergangenen Woche beginnt Apple erst im September mit der Produktion seines neuen Luxus-iPhone. Die neue S-Generation erscheint im gewohnten Formfaktor und mit einer Displaygröße von 4,7 bzw. 5,5 Zoll.

Function Area statt Home-Button

Unsicher ist sich Apple offenbar noch darüber, ob der Home-Button beim iPhone Edition wegfallen soll oder nicht. Auch dafür werden derzeit unterschiedliche Prototypen des Smartphones produziert und getestet. Am wahrscheinlichsten scheint nach Meinung von Analysten derzeit, dass das iPhone 8 ein 5,8 Zoll großes Edge-to-Edge-Display mit OLED-Panel besitzt und nicht mehr über einen physischen Home-Button verfügt. Damit erreicht es Apple wohl, das große Display in ein Gehäuse von der Größe des aktuellen iPhone 7 zu packen.

iPhone

Nach Monaten der Gerüchte und Spekulationen enthüllt Steve Jobs Anfang 2007 das erste iPhone. Das Smartphone bietet wahlweise 4 oder 8 GB Speicher, ein 3,5-Zoll-Multitouch-Display und eine 2-Megapixel-Kamera. iPhone 3G

2008 kommt das iPhone 3G auf den Markt. Es erlaubt erstmals die Nutzung des 3G-Netzes, verfügt über GPS und mehr Speicher (8 oder 16 GB). iPhone 3GS

Im Jahr 2009 bringt Apple das iPhone 3GS und sattelt nochmals in Sachen Speicherkapazität auf (bis zu 32 GB). Das entscheidende Kaufkriterium: Das 3GS ist doppelt so leistungsfähig wie sein Vorgänger. iPhone 4

Im Jahr 2010 krempelt Apple das Design seines Erfolgs-Smartphones erstmals gründlich um. Sowohl das Retina-Display, als auch die Möglichkeit zum Videochat über Facetime feiern ihre Premiere im iPhone 4. Das zuvor iPhone OS genannte Betriebssystem wird mit der vierten Generation in iOS umbenannt. iPhone 4S

Einige Wochen nachdem sich Steve Jobs aus gesundheitlichen Gründen von seinem CEO-Posten zurückzieht, präsentiert der neue Chef Tim Cook im Jahr 2011 das iPhone 4S. Es zeichnet sich in erster Linie durch seinen neuen Dual-Core-Prozessor aus. Erstmals haben die Kunden beim iPhone 4S die Option auf 64 GB Speicherkapazität. iPhone 5

Das 2012 vorgestellte iPhone 5 bietet einen größeren 4-Zoll-Touchscreen und mehr Prozessor-Power. Der Body des iPhone wird hingegen immer dünner. Tim Cook preist die fünfte Generation des iPhone als "größte Sache seit dem Original-iPhone" an. iPhone 5S

Die siebte iPhone-Generation erscheint 2013 und bringt im Vergleich zum Vorgänger einige Verbesserungen: Im Inneren werkelt ein 64-bit SoC, zudem gibt der Fingerabdrucksensor Touch ID sein Debüt. iPhone 5C

Das iPhone 5C erscheint zeitgleich mit dem iPhone 5S, verfügt im Vergleich aber über schwächere Hardware (in etwa auf Niveau des iPhone 5). Dafür will das 5C mit farbenfrohem Polycarbonat-Body glänzen. iPhone 6 & 6 Plus

2014 stellt Apple erneut zwei neue iPhone-Modelle vor: das iPhone 6S (4,7 Zoll) und das 6S Plus (5,5 Zoll). Beide Smartphones haben einen neuen, schnelleren Prozessor an Bord und sind energieefffizienter als ihre Vorgänger. Neu ist - zumindest für Apple-User - die NFC-Technologie (Android-Geräte verfügen bereits länger über NFC), die für den ebenfalls neuen Dienst Apple Pay genutzt wird. iPhone 6S & 6S Plus

Mit iPhone 6S und 6S Plus legt Apple 2014 in Sachen Hardware ordentlich nach: der neue A9-SoC sorgt für Speed, Force Touch wird zu 3D Touch und die rückseitige Kamera nimmt erstmals in 4K-Auflösung auf. Außerdem ist das iPhone nun auch in roségold zu haben. iPhone SE

Mit dem iPhone SE bietet Apple ab 2016 ein 4-Zoll-Mittelklasse-Smartphone an. Die technischen Innereien gleichen im Wesentlichen dem einige Monate zuvor präsentierten iPhone 6S - mit Ausnahme der 3D-Touch-Technologie, in punkto Design orientiert sich das SE am iPhone 5S. iPhone 7 & 7 Plus

Die zehnte Generation des Apfel-Smartphones erscheint 2016 und hat erneut einige technische Neuerungen zu bieten - beispielsweise den neuen A10-Quadcore-Chipsatz und den neu designten Home Button. Neue Farboptionen gibt es ebenfalls. Sauer stößt vielen Apple-Enthusiasten allerdings auf, dass die 3,5mm-Klinkenbuchse ersatzlos gestrichen wird.

Des Weiteren besitzt das Jubiläums-iPhone angeblich eine sogenannte "Function Area" am unteren Bildschirmrand, die allerdings auch den zur Darstellung von Bildschirminhalten nutzbaren Bereich auf 5,15 Zoll reduziert. Dort finden ein virtueller Home-Button sowie je nach geöffneter Anwendung unterschiedliche Schnellstart-Icons für bestimmte Funktionen Platz.

