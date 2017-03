Wie lässt sich mit Design Thinking und Scrum kundenorientierter arbeiten? Welche Kreativitätsmethoden und Denkwerkzeuge stehen hinter diesem Prozess? Wie sehen entsprechende Anwendungsfälle aus? Wir klären auf: In unserem Seminar "Design Thinking für Führungskräfte" gemeinsam mit der EMST Berlin - European School of Management and Technology am 5./6. Juli erfahren Manager aller Fachbereiche alles, was sie rund um Design Thinking und agile Methoden wissen müssen und wenden es gleich praktisch an.

Sie erfahren, wie Sie mit Hilfe des Design-Thinking-Prozesses kundenorientierte Innovationen in Ihren Teams und in Ihrer Organisation entwickeln und begleiten können. Sie machen sich mit jedem einzelnen Schritt dieser Methode praktisch vertraut - vom besseren Verständnis ihrer Kunden bis hin zu Interviewführung, Kreativitätsmethoden, und zum Bauen und Testen von Prototypen.

Um Innovationsprozesse auf neue Weise implementieren zu können, arbeiten die Seminarteilnehmer darüber hinaus mit dem von Alex Osterwalder entwickelten Business Model Canvas und erleben Elemente der agilen Projektmanagement-Methode Scrum, die ihnen hilft, Innovationen in ihrem Team effizienter und effektiver zu umzusetzen. Nach Abschluss des Seminars erhalten alle Teilnehmer eine Bescheinigung von der ESMT Berlin und IDG.

Hochkarätige Referenten

Geleitet wird das Seminar von Dr. Jens Weinmann und Bianca Schmitz. Beide sind als Programmdirektoren an der ESMT Berlin tätig und im Bereich Design Thinking und Scrum hochdekoriert. Schmitz leitet zudem den ESMT-Bereich International Executive Education Relationships. Ihr thematischer Fokus liegt auf agilen Innovationsprozessen. Sie hat sich am Hasso-Plattner-Institut zum Thema Design Thinking weitergebildet und ist zertifizierter Scrum Master sowie Scrum Product Owner.

Weinmann verantwortet darüber hinaus das offene ESMT-Programm "Innovation as a corporate model". Er war als Chairman der Auswertungskommission der "Product Innovations Award" der "European Utility Week" tätig und arbeitet als Mentor im Startup-Bootcamp Berlin mit Fokus auf die Energie- und Transportbranche. Seine wichtigsten Lehr- und Forschungsgebiete sind die Analysen strategischer Entscheidungsfindung mit starkem Bezug zu Innovation, Regulierung und Wettbewerb.

Wann und wo?

Das Seminar "Design Thinking für Führungskräfte" findet am 5. und 6. Juli 2017 im IDG-Medienhaus in der Parkstadt Schwabing in München statt. Als eines der ersten Gebäude in der Parkstadt wurde es im Jahr 2005 fertiggestellt. Heute blüht auch ringsherum das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben - zahlreiche (IT-)Konzerne und kleinere Unternehmen haben sich in direkter Nähe in der Parkstadt Schwabing niedergelassen. Zudem gibt es viele Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nachbarschaft - gerade im Sommer.

