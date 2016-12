Das Internet of Things (IoT) als globales Ökosystem hat einen entscheidenden Makel: Es ist primär auf den Nutzen und das Geschäftspotenzial ausgerichtet. Sicherheitsaspekte rücken, wenn überhaupt, erst viel zu spät ins Blickfeld. Somit fehlt ein konsistenter globaler Sicherheitsansatz. Die Folgen: Es bestehen unterschiedliche Standards für die einzelnen Regionen, eine einheitliche Regelung ist schwierig. So finden Angreifer, die ein System für kriminelle Ziele missbrauchen wollen, auch meistens schnell ein Schlupfloch.

Richtungsweisende Guidelines für die Sicherheit des IoT kommen nun von höchster US-Instanz - ein eindeutiges Indiz dafür, dass das Thema langsam ernst genommen wird. Die sechs in der US-Richtlinie "Strategic Principles for Securing the Internet of Things (IoT)" des U.S. Department of Homeland Security genannten Prinzipien sind zwar für die weltweiten Akteure nicht verbindlich. Sie liefern aber eine empfehlenswerte Anleitung, um die IT-Sicherheit im IoT zu erhöhen.

Zertifizierter Datenaustausch

Die aus unserer Sicht wichtigste Empfehlung steht ganz oben auf der Liste: Das Thema Sicherheit in die Riege der wichtigsten Designkriterien aufzunehmen. Gerade in Deutschland besteht durchaus Potenzial, um dieser Forderung nachzukommen. Insbesondere die Maschinenbau- und Automobil-Branche verfügen schon heute über das Know-how, Komponenten mit Sicherheitsmechanismen wie kryptografischen Schlüsseln in die Geräte zu integrieren. Auch das US-Ministerium empfiehlt den Einsatz von Hardware mit integrierten Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung und Anonymisierung.

Eine abgesicherte Gerätekommunikation könnte in der Praxis so aussehen: Über eine sichere Verbindung statten Hersteller während des Produktionsvorgangs alle Geräte mit einer eindeutigen Identität, zum Beispiel in Form von Zertifikaten, aus. Die Geräte sind so in der Lage, sich jederzeit zu authentifizieren und über verschlüsselte Kanäle sicher zu kommunizieren. Besonders sicher und hochverfügbar ist diese Lösung, wenn das Backend mehrere Server umfasst - Stichwort "Defense in Depth". Hardware-Sicherheitsmodule gewährleisten hier, dass alle Schlüssel sicher gespeichert, verwaltet und angewendet werden.

Branchenweite Lösungen statt punktuelle Eigenentwicklungen

Ebenfalls relevant ist die Aufforderung, branchenspezifische Vorgaben als Basis für die Sicherheitspraxis zu schaffen. In vielen Bereichen fehlen noch verbindliche Security-Standards, sei es beim Industrial Internet of Things (IIoT), im Umfeld Connected Car oder Smart Home. Hier handelt es sich bei Security-Implementierungen meist um punktuelle Eigenentwicklungen, die stets der Funktionalität untergeordnet sind. Vorreiter wie der Energiesektor, für den das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit der technischen Richtlinie eine verbindliche Grundlage für den Umgang mit kritischen Daten im Smart-Metering-Umfeld geschaffen hat, können hier als Vorbild dienen.

Eines kommt in der US-Richtlinie allerdings zu kurz: Der Schutz von Kundendaten. Hier gelten in Deutschland und Europa schon immer andere Maßstäbe. Diese Kluft zeigt sich auch beim EU-US-Privacy Shield, über dessen Zukunft 2017 der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheiden wird. Umso wichtiger ist es, dass der Gesetzgeber im Rahmen von verbindlichen Branchenrichtlinien klare Vorgaben schafft.

Wer nicht hören will...

Eine besonders brisante Frage in diesem Kontext wird angesichts der jüngsten Hacker-Angriffe auf Telekom-Router oder große Internetdienste diskutiert: Sollten Hersteller unzureichend gesicherter IT-Produkte zur Rechenschaft gezogen werden? Der Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) fordert spürbare Strafen bei Verwendung unsicherer IT.

Dem können wir nur zustimmen: Jeder Betreiber kritischer Infrastrukturen und Verwalter wichtiger Daten muss lückenlos und detailliert nachweisen, dass er seine Systeme umfassend und nach dem jeweiligen Stand der Technik schützt. Hersteller eingesetzter Sicherheitsprodukte sollten sich wiederum durchaus mit Strafen auseinandersetzen müssen, wenn sie ihr Versprechen von Sicherheit nur als Feigenblatt vor sich hertragen und keine durchgängigen Vertrauensketten garantieren können. Das betrifft natürlich auch Produkt- und Gerätehersteller: Jeder, der Infrastruktur zur Verfügung stellt oder Endgeräte entwickelt und produziert, muss seine Hausaufgaben in Sachen Sicherheit machen und ein ganzheitliches Sicherheitskonzept von Anfang an mit einbinden.

US-Demokraten

Im Rahmen eines großangelegten Datendiebstahls werden E-Mails aus dem Democratic National Commitee (DNC) veröffentlicht. Das sorgt nicht nur dafür, dass sich viele US-Amerikaner von der Demokratischen Partei – und ihrer Kandidatin Hillary Clinton – lossagen: Es beweist in den Augen vieler Menschen auch, dass Russland die US-Wahl zu Gunsten von Donald Trump beeinflusst. Dyn

Eine massive DDoS-Attacke auf den DNS-Provider Dyn sorgt im Oktober für Wirbel: Mit Hilfe eines Botnetzes – bestehend aus tausenden unzureichend gesicherten IoT-Devices – gelingt es Cyberkriminellen, gleich drei Data Center von Dyn lahmzulegen. Amazon, GitHub, Twitter, die New York Times und einige weitere, große Websites sind über Stunden nicht erreichbar. Panama Papers

Schon aufgrund der schieren Anzahl an gestohlenen Datensätzen, ist der Cyberangriff auf den panamischen Rechtsdienstleister Mossack Fonseca einer der größten Hacks des Jahres: 2,6 Terabyte an brisanten Daten werden dem Unternehmen gestohlen. Mit weitreichenden Folgen, denn die Dokumente decken auf, mit welchen Methoden mehr als 70 Politiker und Vorstände aus aller Welt Steuern mit Hilfe von Offshore-Firmen "sparen". Yahoo

Erst im September musste Yahoo den größten Hack aller Zeiten eingestehen. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass dieselben Hacker sich bereits ein Jahr zuvor deutlich übertroffen hatten: Bei einem Cyberangriff im August 2013 wurden demnach die Konten von knapp einer Milliarde Yahoo-Usern kompromittiert. Dabei wurden Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und verschlüsselte Passwörter abgegriffen. NSA

Eine Hackergruppe namens "Shadow Brokers" sorgt im Oktober für Aufsehen, indem sie versucht, Hacking-Tools auf der Blog-Plattform tumblr zu versteigern. Das Besondere daran: Das Toolset wollen die Cyberkriminellen zuvor von der berüchtigten Hackergruppe "Equation Group" gestohlen haben. Und es wird noch besser: Während die "Equation Group" immer wieder mit der National Security Agency in Verbindung gebracht wird, besteht der Verdacht, die "Shadow Brokers" hätten ihrerseits Connections nach Russland. Bitfinex

Die Bitcoin-Trading-Plattform Bitfinex wird Anfang August 2016 um knapp 120.000 Bitcoins (ca. 89,1 Millionen Euro) erleichtert. Der Hackerangriff hebelt die mehrfach abgesicherte Authentifizierungs-Architektur des Unternehmens, die bis dahin als sicher gilt, schlicht aus. Zwar ist dieser Bitcoin-Hack "nur" der drittgrößte in der IT-Geschichte, allerdings stellt Bitfinex eine der größten Trading-Plattformen in diesem Segment dar. Das Unternehmen verteilt den Verlust übrigens "gleichmäßig" auf seine Kunden: 36 Prozent jedes einzelnen Kontos sind futsch. Healthcare-Ransomware

Zugegeben: In diesem Fall handelt es sich nicht um einen großen Hack, sondern viele. Sehr viele. Insbesondere die Healthcare-Branche wird 2016 von immer populärer werdenden Ransomware-Kampagnen erschüttert, die sämtliche Dateien auf einem Rechner verschlüsseln und nur gegen die Zahlung eines Lösegelds wieder freigeben (oder auch nicht). Daraus lässt sich einerseits ablesen, wie lukrativ das Geschäft mit der Erpressungs-Malware ist, andererseits, wie weit kriminelle Hacker bereit sind zu gehen, wenn es um ihre monetären Interessen geht.

Fazit: IoT nur mit Netz und doppeltem Boden

Security by Design lautet das Credo. Noch ist es nicht zu spät, ein Sicherheitsnetz um das IoT zu spannen - und zwar mit einheitlichen, fest verankerten Sicherheitsstandards. Die US-Richtlinie ist ein erster Schritt. Hoffen wir, dass 2017 weitere folgen. (fm)