SAP Lumira - Überblick und Download

In diesem Video stellt Ihnen Sebastian Gerber die Self-Service-BI Lumira aus dem Hause SAP kurz vor und zeigt, wie Sie an diese neue Software kommen.

So lernen Sie "Nein" zu sagen

Eines vorneweg: Es geht hier nicht etwa darum, in jeder denkbaren Situation ablehnend zu reagieren. In diesem Video erfahren Sie anhand von Pareto-Regel, persönlichem Plansoll und dem "typischen" Kollegen, der gerne mal um einen Gefallen bittet, drei Kriterien, nach denen Sie erkennen können, was in einer bestimmten Situation wirklich wichtig ist.

3D-Drucker fertigt komplettes Haus

Dem Start-up Apis Cor ist es gelungen, ein ganzes Haus mit einem 3D-Drucker "auszudrucken". Die Bauzeit betrug insgesamt nur 24 Stunden. Die Wände entstehen aus einer Betonmischung, Elemente wie Fenster, Türen und Dämmung müssen weiterhin manuell eingebaut werden. Mehr Infos finden Sie in diesem Video.

SciFi-Auto - Renault Trezor fährt auch autonom

Mit dem Trezor präsentiert Renault eine Konzeptstudie von einem autonom fahrenden Elektroauto. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h schafft der Tresor in weniger als vier Sekunden, er fährt auf Wunsch autonom und schafft mit zwei Akkus eine Reichweite von 300 km. Ein optischer Höhepunkt ist das hydraulisch aufklappbare Dach. Mehr Infos finden Sie in diesem Video.

Gültigkeitsregeln und Datenvalidierung in Excel 2016

Mithilfe sogenannter Gültigkeitsregeln können Sie fehlerhafte Eingaben in Excel-Arbeitsblättern verhindern. In einem ersten Beispiel erfahren Sie, wie die Datenüberprüfung im Prinzip funktioniert.

Alle COMPUTERWOCHE-Videos können Sie hier ansehen.

Die kompletten Tutorials finden Sie bei video2brain.

Abonnieren Sie auch unseren Youtube-Kanal.