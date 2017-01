Aktivitäten, die entsprechende Ökosysteme auf den Weg bringen, werden immer wichtiger. So stellte SAP beispielsweise Ende 2016 den so genannten Data Space in Berlin vor, ein Ort, an dem Startups, SAP und SAP-Kunden gemeinsam neue B-to-B-Ideen für das Internet der Dinge entwickeln sollen.