Susanne Denker ist Geschäftsführerin bei dem IT-Unternehmen Worldline in Deutschland, einer Tochtergesellschaft von Atos. In dem international tätigen Unternehmen zeichnet sie unter anderem verantwortlich für die Personalstrategie und die Umsetzung zahlreicher nationaler und internationaler HR- und Strategieprojekte. Besondere Expertise hat sie in den Bereichen Change Management, Merger & Acquisitions sowie HR Transformation & Automation. In ihrer Rolle verknüpft die studierte Kauffrau die HR-Inhalte stark mit Strategiethemen und der Unternehmensentwicklung. Worldline sieht sich mit einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro und 8.600 Mitarbeitern in 20 Ländern als europäische Marktführer und ein Global Player im schnell wachsenden Markt für Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen.

Digitalisierung, Fachkräftemangel, Generationenwechsel und hoher Änderungsdruck - die IT-Branche steht vor großen Umwälzungen. Welche Chancen und Anforderungen sich daraus für die Mitarbeiter ergeben und welche Fähigkeiten Bewerber mitbringen sollten, darüber diskutiert Susanne Denker gerne in den nächsten zwei Wochen hier mit den Leserinnen und Lesern der Computerwoche.

Stellen Sie Ihre Fragen an Susanne Denker einfach unterhalb dieses Beitrags über unsere Disqus-Kommentarfunktion. Sie werden dann zeitnah beantwortet. (hk)