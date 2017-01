Intels Einstieg wurde möglich, nachdem sich der Chip-Bauer mit den indirekten Anteilseignern Audi AG, BMW AG und Daimler AG geeinigt hatte. Die drei großen deutschen Autohersteller hatten im vergangenen Jahr bei Here den Zuschlag bekommen und den Kartenanbieter, der sich immer mehr dem Internet der Dinge und der Automobilindustrie verschreibt, von Nokia übernommen.

Zusammen mit Intel will Here eine hochskalierbare Software-Architektur entwickeln, die echtzeitnahe Aktualisierungen von hochauflösenden Karten für das hoch- und vollautomatisierte Fahren ermöglichen soll. "Autos werden künftig zu den intelligentesten und am stärksten vernetzten Geräten auf der Welt gehören", sagte Brian Krzanich, CEO, Intel. "Wir freuen uns sehr, mit Here und seinen Partnern aus der Automobilbranche eine wichtige technologische Grundlage für vernetzte Fahrzeuge der Zukunft zu liefern." "Eine echtzeitnahe, sich selbst aktualisierende und hochauflösende Karte ist von entscheidender Bedeutung für das autonome Fahren. Um eine solche ins Fahrzeug zu bringen, braucht es hochleistungsfähige Rechnerinfrastrukturen", sagt Edzard Overbeek, CEO von Here. "Als führender Chiphersteller wird Intel uns helfen, die Entwicklung einer einheitlichen, digitalen Plattform für echtzeitnahe ortsbasierte Technologie zu beschleunigen, die das Auto, die Cloud und weitere vernetzte Geräte umfasst."

Gerade erst hatte Here verkündet, die Kooperation mit Microsoft vertiefen und weiter ausbauen zu wollen. Mit Microsoft, Intel und den drei großen Automobilproduzenten hat Here nun sehr starke Partner aus verschiedenen Industrien an der Seite und kann die vernetzte Zukunft intensiv angehen.

